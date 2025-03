Zaman prosi za osebno asistenco: odzvalo se je pristojno ministrstvo

Na ministrstvu pravijo, da so s primerom gospoda Branka Štelcerja seznanjeni, in da je bila odločitev o upravičenosti storitev podana na podlagi strokovnega mnenja Inštituta za socialno varstvo, kaj več o njegovem primeru pa ne morejo podati zaradi varovanja osebnih podatkov.

Štelcer ne more razumeti, da je za sistem neupravičen do te pomoči, z veseljem bi bil aktiven, pomagal v gospodinjstvu, šel v družbo, tako pa je njegovo življenje omejeno na posteljo, saj ga žena fizično ne zmore posesti na voziček, in bi potreboval pomoč.

Jasne obrazložitve, zakaj je bil zavrnjen, nima in enako težavo imajo tudi Centri za socialno delo, na kar so ministrstvo iz Skupnosti CSD-jev že pred časom opozorili.

In kaj je rešitev? Za zdaj še vedno nič konkretnega. Na ministrstvu pravijo, da se zavedajo da je pomembno, da so strokovna mnenja obrazložena na način, da strokovni delavec ali vlagatelj razume podrobnosti odločitve glede dodelitve pravice in števila ur ter vsebino osebne asistence, in da so skupaj z Inštitutom za socialno varstvo in Skupnostjo centrov za socialno delo že pristopili k pogovorom glede ustreznejše obrazložitve mnenj.