Policistka več let neupravičeno brskala po varovanih podatkih, kljub obsodbi ostala zaposlena

33-letna policistka PP Ljubljana Center Maja Vojsk je med letoma 2013 in 2019 opravila več neupravičenih ogledov evidenc oseb. V prostorih policijske postaje je prek službenega računalnika z geslom, ki ji je bilo dodeljeno kot policistki, vstopila v zbirko podatkov in pregledovala informacije o občanih. Priznala je, da si je ogledovala njihove slike, se pozanimala o zakonskem stanu oseb, kakšen avto vozijo in ali imajo otroke. Motiv? Ljubosumje in škodovanje v sodnih postopkih, nam je povedala ena od oškodovanih.

"Zaradi dogajanja nimam več zaupanja v Policijo"

Kot nam je povedala, naj bi Vojskova pridobivala dokaze za stranko, s katero je bila naša sogovornica v premoženjskem postopku. "Takrat sem se odpravila na specializirano državno tožilstvo v Ljubljani, kjer sem kriminalistu, ki je sprejel primer, povedala, da sumim, da je pregledovala tudi mene in moje bližnje prijatelje, saj je par mesecev pred tem meni osebno poslala fotografijo, slikano z zaslona policijske postaje PP Center," nam je povedala. Kriminalist ji je nato potrdil, da je fotografija res iz podatkovne baze Policije.

"Navedla sem sedem imen in priimkov svojih prijateljev, za katere sem predvidevala, da bi jih verjetno lahko pregledovala. Vsi smo bili vabljeni na specializirano državno tožilstvo, kjer so nas vprašali, če smo bili kdaj v kakršnem koli policijskem postopku, ki ga je obravnavala ravno Maja Vojsk. Po podrobnem notranjem nadzoru so ugotovili, da nas je večkrat preverjala, v bazi je označila razlog vpogleda več manjših zanemarljivih prekrškov in izdanih ustnih opozoril, kot je na primer prehod čez neoznačen del ceste, kjer ni prehoda za pešce. Vse ulice so bile v bližini PP Center," nam je povedala sogovornica.

Ob tem je dodala, da je kasneje izvedela, da je Vojskova napredovala v višjo policistko, kazniva dejanja pa da so se vztrajno ponavljala. "Prizadene me, da takšni ljudje delajo v takšni službi. Po vsem tem dogajanju nimam več zaupanja v Policijo. Preprosto ne morem vedeti, koga na Policiji bom ob prijavi nekega dogodka dobila in kdo vse bo za to izvedel," je še povedala.

Delodajalec ji kljub očitanim zlorabam ni odvzel dovoljenja za dostop do varovanih podatkov

Zanimivo pri tem pa je, da je bila policistka obsojena v dveh ločenih postopkih za kazniva dejanja, ki so se sicer časovno prekrivala, hkrati pa ji kljub prvi obsodbi in priznanju krivde delodajalec ni preprečil dostopa do varovanih podatkov.

Vojskova je bila v prvem postopku obtožena zaradi kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov po drugem in sedmem odstavku 143. člena kazenskega zakonika (KZ-1). Storila je osem kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov, za kar je morala plačati 2100 evrov denarne kazni.

V drugem postopku, ki se je nanašal na čas med novembrom 2018 in julijem 2019, pa si je policistka neupravičeno ogledovala podatke 36 oseb. Zaradi zlorabe osebnih podatkov ji je grozilo do pet let zapora, a se je s posebnim oddelkom tožilstva za pregon uradnih oseb dogovorila o priznanju krivde, sodišče pa jo je nato kaznovalo s pogojno kaznijo dveh let zapora s petimi leti preizkusne dobe za 36 kaznivih dejanj. Kot je dejala tožilka Mojca Gruden, je bila Vojskova takrat v osebni stiski, podatkov pa sama ni zlorabila in jih tudi ni posredovala dalje.