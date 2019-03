Neupravičena izplačila zdravnikom: rekorder decembra zbral 300 nadur

Med 30 plačnimi rekorderji jih je kar 22 iz naše največje bolnišnice. Ob tem pa so inšpektorji javnega sektorja odkrili kup nepravilnosti – od spornega evidentiranja in dvojnega plačevanja ur, do preračunavanja storitev v nadure in neupravičenega izplačevanja dodatkov.

Sedem inšpektorjev je imelo pod lupo devet bolnišnic in zdravstvenih domov. Opravili so nadzor nad dežurstvi in nadurami zdravnikov, farmacevtov in ostalega kadra in ugotovili – evidence so pomanjkljive ali jih pa sploh ni.

Lidija Apohal Vučkovićz Inšpektorata za javni sektor k tem ugotovitvam dodaja: "Opravljajo izplačilo nadur na podlagi nekega preračunaali nekih opravljenih storitev, ali nekih opravljenih posegov, ali nekega raziskovalnega dela …"