Adria Airways tik pred zdajci poslala revidirano letno poročilo

Adria Airways je tik pred zdajci Agenciji za civilno letalstvo poslala revidirano letno poročilo za lani. Rok za oddajo je bil do polnoči, če Adria poročila ne bi dostavila, bi ji agencija lahko odvzela operativno licenco. Da so poročilo pravočasno dostavili, so za nas potrdili tudi pri Adrii.