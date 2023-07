Bešič Loredan podpisal odstopno izjavo

Zdravstveni minister se je v tem tednu v luči interpelacije, ki jo je zoper njega vložila stranka SDS, pogovoril s premierjem Robertom Golobom . Po srečanju so iz stranke Gibanje Svoboda sporočili, da je zdravstvena reforma prioriteta te vlade in stranke, minister in premier pa sta ocenila, da je interpelacija le nov manever SDS, ki da "nadaljuje s politizacijo, namesto da bi iskali rešitve za slovensko zdravstvo".

Opozicijska SDS je sicer Bešiču Loredanu v interpelaciji očitala odgovornost za vse slabše razmere v zdravstvu ter serijo neizpolnjenih in prelomljenih obljub o časovnicah zdravstvene reforme.

Z delom ministra so bili nezadovoljni tudi v civilni iniciativi Glas ljudstva, ki so v zadnjem času vlado pozivali, naj Bešiča Loredana razrešijo. Očitali so mu, da ne ne izpolnjuje koalicijskih zavez s področja zdravstva ter da deluje kot "mlinski kamen okrog vratu vlade". "Njegovo delovanje lahko opišemo kot postavljanje dobrobiti zasebnega zdravstvenega sektorja pred potrebe javnega zdravstva in pacientov, podporo privatizaciji in tržnim odnosom v zdravstvu ter pretakanju javnega denarja v zasebne žepe," so zapisali.