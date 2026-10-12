Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Boštjančič potrjen kandidat Svobode za župana Ljubljane

Ljubljana, 12. 10. 2026 13.54 pred 59 minutami 2 min branja 28

Avtor:
U. Z. K.
Klemen Boštjančič

Po naših informacijah je poslanec in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič potrjen za kandidata Gibanja Svoboda za župana Ljubljane. Uradno naj bi svojo kandidaturo najavil v sredo.

Poročali smo že, da naj bi bil Klemen Boštjančič resen kandidat Gibanja Svoboda za županski stolček v Ljubljani, s katerim bi izzvali Zorana Jankovića. Po neuradnih informacijah naj bi Robert Golob to kandidaturo Jankoviću že osebno napovedal, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem krhanju političnih odnosov med Golobom in Jankovićem.

Preberi še Se odnos med Jankovićem in Golobom krha?

Doslej so sicer kandidaturo za župana Ljubljane že najavili sokoordinator Levice Luka Mesec, nekdanji premier Anton Rop, predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović, mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.

Poleg njih so med potrjenimi ali uradno omenjenimi kandidati za jesenske volitve navedeni še spletni vplivnež Aleksandar Repić, kandidat stranke Prerod Gregor Novak in akademska slikarka in ravnateljica Apolonija Simon.

Za svoj sedmi mandat se bo potegoval Zoran Janković.

Na desnici sta SDS in NSi napovedali, da bosta v Ljubljani nastopili vsaka s svojim kandidatom, enako bodo, v kolikor ne najdejo skupnega kandidata, storili Demokrati.

Preberi še V Ljubljani za zdaj največ županskih kandidatov

Da bodo "absolutno ponudili" svojega županskega kandidata v Ljubljani, je napovedal tudi prvak Resnice Zoran Stevanović. Kot pravi, imajo kandidata že "ogledanega", a je tako "premočen favorit, da se kar malo bojimo pritiska medijev". Imena tako ni razkril, je pa še napovedal, da razmišljajo, da na lokalnih volitvah zagotovo nastopijo v vseh mestnih občinah.

Janković: Ne bojim se nikogar

Janković je pred kratkim povedal, da je kandidatov na levi strani veliko, medtem ko "desnica še ni dala prepoznavnega kandidata". Veliko število kandidatov je pričakoval, o njih pa da ne bo govoril.

Župansko delo bo po njegovih besedah opravljal mirno, enako kot doslej, do zadnjega dne. "Osnovna misel, ki še vedno ostaja, je, da imam najboljšo ekipo in lahko je biti župan Ljubljane s tako ekipo," je dejal.

Dodal je, da z njegovo ekipo Ljubljančani vedo, kaj dobivajo, medtem ko morajo drugi še pokazati svoje izkušnje in kaj so naredili. "Vedo tisti, ki me srečujejo na ulicah, na Golovcu, na projektih. Jaz nekomu težko razložim, da je najlepši dan recimo sobota, kot je bila prejšnja, ko zjutraj prehodim 10 kilometrov na Golovcu, potem pa obiščem gradbišča," je še povedal.

Poudaril je, da spoštuje vse morebitne protikandidate in da se nikogar ne boji.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
klemen boštjančič kandidat župan gibanje svodoba

Resnica Mijiča izključila iz stranke, odstopil kot poslanec

24ur.com Kdo je že najavil kandidaturo za župana Ljubljane?
24ur.com Na kandidatni listi Svobode tudi znani slovenski zdravnik
24ur.com Vladimir Prebilič potrdil kandidaturo za predsednika države
24ur.com Drnovšek potrdil kandidaturo
24ur.com Bo Slovenija prvič v zgodovini dobila predsednico države?
24ur.com Bo Aleksander Pozvek vložil uradno kandidaturo za predsedika?
24ur.com V Mariboru že šest kandidatov za županski stolček
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zavetnik
12. 10. 2026 15.10
Se mi zdi da bo Janša kandidiral za župana Ljubljane nima desnica drugega bolj nesposobnega kandidata
Odgovori
0 0
Joakim
12. 10. 2026 15.04
Mislim, da je Jankovič že zmagal.
Odgovori
+3
3 0
blackwizard
12. 10. 2026 14.58
Levičarska Ljubljana je zrela za potop, sami biseri leve smetane
Odgovori
+1
5 4
SpamEx
12. 10. 2026 15.00
pa glavno da je v desnih rovtah vse fino
Odgovori
-1
2 3
Bbcc12
12. 10. 2026 15.05
Desni so že v Dobrunjah.
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
12. 10. 2026 14.54
Se mi zdi da ta kandidira zaradi čimvečje razdrobitve glasov, da bo posledično spet Jankovć zmagal. Ker Janković in co. si v Ljubljani najmanj želijo enega močnega levega protikandidata
Odgovori
-3
0 3
Poirot
12. 10. 2026 14.51
Kadrovski bazen “Levih” je neizčrpen.
Odgovori
+5
6 1
Bbcc12
12. 10. 2026 14.54
Desnih mijićev je koliko ti srce poželi.
Odgovori
-4
1 5
nick73
12. 10. 2026 14.50
Kako prepričati ljudi, da je skorumpiran Janković najbolj primeren kandidat? Če mu daš za protikandidate Meseca, Klakočarko, Boštjančiča, Primca in Repića, potem Zoki kar naenkrat zgleda dokaj v redu.
Odgovori
+5
5 0
Vrana in vrabček
12. 10. 2026 14.48
Nima šans.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
12. 10. 2026 14.46
Ljubljančič
Odgovori
+0
1 1
Robi333
12. 10. 2026 14.36
Ljubljana rabi novega župana, to je dejstvo. Žal pa ni protikandidata, ki bi bil dovolj močan, da bi zbral dovolj glasov. Četudi je sposoben in ima dober program.
Odgovori
+2
2 0
bandit1
12. 10. 2026 14.46
Robi, pusti program, program pred volitvami je eno, drugo pa ko si šerif. Pozabi na program.
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
12. 10. 2026 14.36
A večjega ce...ca nimamo v sloveniji!
Odgovori
+2
2 0
brezveze13
12. 10. 2026 14.36
in golob se bo financiral preko ljub.župana, jaoo
Odgovori
+1
5 4
Ne levi ne desni
12. 10. 2026 14.35
Škoda ga je za župana, ne bom glasoval zanj.
Odgovori
+0
1 1
peglezn
12. 10. 2026 14.31
tele županske volitve so vse bolj podobne internim volitvam SDS... bitka bo super napeta, haha... not. Samo toliko, da legitimirajo kriminalca, ki vas trola s socialističnimi forami že 20+ let - v resnici pa milijonar.
Odgovori
+3
4 1
TamauPaTapriden
12. 10. 2026 14.30
Zoki je lahko miren
Odgovori
+4
5 1
razumi če lahko
12. 10. 2026 14.26
Zraven vseh klovnov ,ki kandidirajo proti Zoranu je mogoče celo Boštjančič edini koliko toliko resen protikandidat pa nima to veze z nobeno politično pripadnostjo !!
Odgovori
+0
2 2
Bbcc12
12. 10. 2026 14.28
Te razumem.
Odgovori
+0
2 2
Apolonia1
12. 10. 2026 14.25
Zaenkrat nobenega pametnega kanidata pa bi bilo fino zamenjat
Odgovori
+5
5 0
Tomaž Hacin
12. 10. 2026 14.24
Samo še to se manjka, pa bo Ljubljana zabredla v propad, kjer ima Golob prste vmes je drago.
Odgovori
+2
3 1
majsterinegasrat
12. 10. 2026 14.23
A HA HA HA
Odgovori
+1
1 0
Pomladni cvet
12. 10. 2026 14.21
upam dati roko v ogenj da bo jankoviċ dobil volitve v prvem krogu
Odgovori
+1
4 3
Bbcc12
12. 10. 2026 14.22
Ni več tako sigurno.
Odgovori
-2
2 4
kokicas
12. 10. 2026 14.21
Boštjančič so se dogovorili koga nastavit
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Luka Basi ponosen na sina: skupaj sta stopila na oder pred množico ljudi
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime
Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Slovo rock legende po 57 letih
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Za preživetje gre do skrajnosti: morski polž, ki odvrže glavo
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009