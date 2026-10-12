Boštjančič potrjen kandidat Svobode za župana Ljubljane

Poročali smo že, da naj bi bil Klemen Boštjančič resen kandidat Gibanja Svoboda za županski stolček v Ljubljani, s katerim bi izzvali Zorana Jankovića. Po neuradnih informacijah naj bi Robert Golob to kandidaturo Jankoviću že osebno napovedal, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem krhanju političnih odnosov med Golobom in Jankovićem.

Doslej so sicer kandidaturo za župana Ljubljane že najavili sokoordinator Levice Luka Mesec, nekdanji premier Anton Rop, predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović, mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Poleg njih so med potrjenimi ali uradno omenjenimi kandidati za jesenske volitve navedeni še spletni vplivnež Aleksandar Repić, kandidat stranke Prerod Gregor Novak in akademska slikarka in ravnateljica Apolonija Simon. Za svoj sedmi mandat se bo potegoval Zoran Janković. Na desnici sta SDS in NSi napovedali, da bosta v Ljubljani nastopili vsaka s svojim kandidatom, enako bodo, v kolikor ne najdejo skupnega kandidata, storili Demokrati.

Da bodo "absolutno ponudili" svojega županskega kandidata v Ljubljani, je napovedal tudi prvak Resnice Zoran Stevanović. Kot pravi, imajo kandidata že "ogledanega", a je tako "premočen favorit, da se kar malo bojimo pritiska medijev". Imena tako ni razkril, je pa še napovedal, da razmišljajo, da na lokalnih volitvah zagotovo nastopijo v vseh mestnih občinah.

Janković: Ne bojim se nikogar