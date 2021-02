Neuradno Bruselj nezadovoljen s slovenskim načrtom za okrevanje

Z osnutkom nacionalnega načrta za okrevanje, ki ga je Ljubljana poslala v Bruselj, tam neuradno še vedno niso zadovoljni. Kot piše današnji Večer , želi namreč Bruselj v nacionalnih načrtih pravo ravnotežje med reformami in naložbami, ki morajo biti v sozvočju z zelenim dogovorom, ter konkretne mejnike in cilje, česar pa naj v Ljubljani ne bi razumeli. Uradno sicer v Evropski komisiji osnutkov, ki so jih prejeli iz Ljubljane, ne želijo komentirati.

Evropska komisija je sicer delne osnutke nacionalnih načrtov okrevanja prejela od 18 članic, med katerimi je tudi Slovenija. Načrti, ki vključujejo vse sestavne dele ali pa večino, bodo podlaga za črpanje sredstev iz instrumenta za okrevanje in odpornost, ki so ga evropski poslanci potrdili včeraj, zdaj ga mora še formalno potrditi Svet EU, nato pa bo stopil v veljavo.

Za financiranje nacionalnih ukrepov za blažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije bo iz instrumenta za okrevanje in odpornost na voljo 672,5 milijarde evrov, od tega 312,5 milijarde nepovratnih sredstev in 360 milijard posojil. Slovenija ima na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde posojil.

V Sloveniji medtem poteka razprava, ali naj bo osnutek nacionalnega načrta javen ali ne. Vlada vztraja pri odločitvi, da bo postal javen po potrditvi na njeni seji. V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so za Večerpojasnili, da je Evropska komisija 22. januarja objavila nove smernice za pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje, zato bo pred obravnavo na vladi potrebna tudi tehnična uskladitev načrta. Vsebine nacionalnega načrta za okrevanje in programiranje sredstev večletnega finančnega okvira 2021–2027 so v zadnjih mesecih obravnavali skupaj z več kot 2000 deležniki, so pojasnili in dodali, da so socialni partnerji ob podpisu izjave o zaupnosti v pregled prejeli celoten dokument.

Medtem pa opozicija vztraja, da bi moral biti osnutek nacionalnega načrta javen. Tanja Fajon je opozorila, da slovenska vlada "najpomembnejši dokument prihodnjih generacij" skriva in sprejema v tajnosti, brez vsakršne javne razprave, kar je po njenem nesprejemljivo.