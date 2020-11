Neuradno: DeSUS naklonjen Koaliciji ustavnega loka, pritiski k pridružitvi tudi v SMC

Odločitev vlade glede dodatnega zaostrovanja ukrepov pomeni, da v dvoboju ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki smo ga spremljali zadnje dni, ni jasnega zmagovalca. Sta torej oba malo popustila? Je koalicija zakrpala razpoke? Vse bolj pa trenutno koalicijo, kot kaže, ogroža Jože P. Damijan, ki v zadnjih dneh pospešeno sestankuje, v Desusupa so neuradno dokaj naklonjeni programu Koalicije ustavnega loka. Se vlada Janeza Janše počasi, a vztrajno krha?

Tomaž Gantarje večkrat ponovil, da težko opravlja funkcijo ministra, če so njegovi predlogi preslišani, tudi s premierjem Janezom Janšo sta imela kar nekaj kratkih stikov, a očitno se je zdaj napetost znotraj koalicije in vlade pomirila, saj so danes tik pred zdajci prišli naproti še Zdravku Počivalšku, ki je zaradi krize v gospodarstvu ostro nasprotoval popolnemu zaprtju države.

Zadnje dogajanje je sicer treba razumeti tudi v kontekstu pogovorov z levo opozicijo, ki želi SMC in DeSUS zvabiti nazaj k sebi in zavladati s potencialnim mandatarjem Jožetom P. Damijanom. Ta v teh dneh namreč pospešeno sestankuje. Dobil se je tudi z najverjetnejšim novim predsednikom Desusa Karlom Erjavcem, s katerim je informativni pogovor že opravil tudi Janša. V Desusu so sicer po informacijah novinarja Mihe Orešnika kar zadovoljni z Damijanovim programom, a prestopili bi zgolj, če bi za to obstajala volja v SMC. Tam pa je v teh dneh še bolj pestro kot v Desusu.

icon-expand Bi nova era Karla Erjavca lahko pomenila razpad Janševe vlade? FOTO: Bobo