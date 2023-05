Nove težave otroške srčne kirurgije: odšel že drugi kirurg v dveh mesecih

"Želeli bi, da bi se dr. Vodiškar vrnil v Slovenijo in bil nosilec te dejavnosti ob dr. Šehiću," je dejal Jug. "Zagotovo bomo za začetek sodelovanje kovali na enak način kot z dr. Gebauerjem, pod enakimi pogoji. Želimo, upamo, da se nam bo čim prej pridružil, mogoče že naslednji teden, da tudi sam da oceno tega, kar vidi, in potem tudi mogoče predloge sprememb."

Jug ob tem zatrjuje, da otroška srčna kirurgija kljub odhodu še enega strokovnjaka nemoteno deluje naprej, glede na velikost centra pa, da imamo celo nadpovprečne rezultate.

V. d. strokovnega direktorja UKC Gregor Norčič, ki je položaj zasedel prav na dan, ko so sklicali zadnjo novinarsko konferenco o razmerah na otroški srčni kirurgiji, takrat zaradi Gebauerjeve odpovedi sodelovanja, mu pritrjuje. Povedal je, da je v minulih dveh mesecih dodobra spoznal razmere, srčika problematike pa da so "ne povsem dorečeni odnosi znotraj ekipe". Te naj bi uredili znotraj centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami, ki je bil nekoč že vzpostavljen, ni pa zaživel. Zdaj so se lotili izdelave poslovnika, v katerem so želeli opredeliti in natančno popisati odnose oziroma pristojnosti in odgovornosti posameznih profilov, ki bi jih v naslednjem koraku tudi zaposlili, je povedal Norčič. Predvideli so zaposlitev 17 strokovnjakov, poleg dveh kirurgov še pet kardiologov, pet intenzivistov in pet anesteziologov, je naštel.

"Stvar je še vedno v teku in mi se trudimo, da bi ta center tudi formalno vzpostavili in ga napolnili z vsebino, da bi lahko ta dejavnost, ki jo že zdaj izvajamo zelo uspešno, še naprej tekla brez nepotrebnih konfliktov znotraj ekipe in morda s še boljšimi rezultati v prihodnje," je strnil.

Jug je nato spomnil, da je bil kirurg Miha Weiss vodja centra po pooblastilu in da bi moral prav on pripraviti zgoraj omenjeni dokument, na podlagi katerega naj bi center bolje deloval. Tega ni storil. Včeraj pa je nato prišla novica, da je Weiss dal nepreklicno odpoved in da zapušča UKC Ljubljana.

V pismu, ki je bilo posredovano direktorju Jugu, je podal razloge za to odločitev, ki pa, tako Jug, niso utemeljeni in ne odražajo realnega stanja. "Res obžalujemo to dejanje, da nas v sredi bitke za izboljšave zapušča eden naših glavnih akterjev. Predvsem to obžalujemo zato, ker je UKC ves čas vlagal velike napore v strokovni razvoj dr. Weissa in smo tudi ta center želeli prilagoditi njegovim željam. Tvegali smo, da bi center razpadel, da bi ga približali željam ene osebe, zdaj pa ta ena oseba zapušča UKC. Ampak program ostaja," je dejal.