Neuradno: Kemis bo kljub črni gradnji še naprej lahko opravljal dejavnost

Inšpektorat je v delni odločbi presodil, da je podzemni betonski rezervoar za požarno vodo, ki ga je Kemis zgradil v času sanacije po požaru leta 2017, črna gradnja. A ker ta objekt ni bistven za Kemisovo dejavnost, jo podjetje lahko opravlja še naprej, proča Radio Slovenija.

Še zmeraj pa ni odločitve o drugih dveh objektih v okviru reciklažnega centra. Inšpektorat mora presoditi, ali sta bila po požaru le obnovljena ali pa zgrajena na novo.

Gradbena inšpekcija je v začetku avgusta ugotovila, da so vsi trije po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.