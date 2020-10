Neuradno: Na položaju direktorja NPU obupal tudi Uroš Lepoša

Po naših neuradnih informacijah je zaradi nemogočih razmer za neodvisno delo obupal tudi vršilec dolžnosti direktorja NPU Uroš Lepoša. Čeprav naj bi bil na to mesto imenovan po politični liniji oziroma na željo vladajoče politike. Neuradno smo izvedeli, da tudi on ne more normalno delati v takšnih okoliščinah, kjer je vse podrejeno politiki.

Na NPU se vsak dan vrstijo pritiski na to institucijo, na posamezne preiskovalce, notranje ministrstvo pa jim nenehno pošilja nadzornike. Verjetno NPU v desetih letih ni bil deležen toliko nadzorov kot v teh nekaj mesecih, ko ga je nova vlada povsem okupirala. Skoraj zagotovo pa Lepoša ne bo povedal na glas, zakaj odhaja s tega mesta, ampak se bo temu izognil z odgovorom, da odstopa iz osebnih razlogov.

icon-expand Uroš Lepoša FOTO: Policija

Kot je znano, je vlada pod vodstvom Janeza Janše poskrbela za hitro razrešitev nekdanjega direktorja NPU Darka Muženiča. Ta se je odločil za tožbo na delovnem sodišču, kjer bo izpodbijal razrešitev, ker naj bi bila nezakonita. Nasledil ga je Igor Lamberger, prav tako kandidat vladajoče politike. Računal je, da bo kasneje izbran tudi na javnem razpisu za to direktorsko mesto, a je padel v nemilost politikov, ker mu ni uspelo preprečiti hišnih preiskav pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku zaradi afere glede spornega nakupa zaščitne opreme oziroma ventilatorjev.

icon-expand Direktor NPU Darko Muženič FOTO: Miro Majcen

Še več, po naših informacijah je podpisal celo vse odredbe in zahteve, ki so se nanašale na to kriminalistično preiskavo, kar pomeni, da ni nikoli podvomil, da preiskava ne teče v pravo smer. Pravzaprav je nastal pravi fiasko na dan hišnih preiskav, vodstvo NPU je bilo povsem neusklajeno z izjavami notranjega ministra Aleša Hojsa. Ta je razlagal, da so hišne preiskave politično motivirane in je zato protestno odstopil kot minister. Odstopil je tudi generalni direktor policije Anton Travner. Prvi mož NPU Lamberger pa je v javnost poslal sporočilo, da so preiskave strokovne in zakonite, da stoji za svojimi preiskovalci, in ostro zavrnil politične motive za preiskavo.

Na javnem razpisu kasneje ni bil izbran, ne on ne nihče drug. Kot smo razkrili, je stranka SDS oziroma kar njen predsednik hitro našel novo kandidatko za vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, Petro Grah Lazar. Z njo se je po naših podatkih Janša tudi osebno sestal, kmalu zatem pa jo je na sestanek povabil še prvi mož policije Andrej Jurič. A so si kasneje zaradi vseh člankov o njeni nekompetentnosti za vodenje NPU očitno premislili. Grahova nima nobenih vodstvenih izkušenj, ko je delala na NPU kot kriminalistka pa ni napisala niti ene kazenske ovadbe. Zato so ubrali drugo pot in ustanovili novo delovno mesto, in sicer za še enega pomočnika direktorja. Deset let ga niso potrebovali, zdaj ga. Objavili so razpis in Petra Grah Lazar se je prijavila. Postopek še ni zaključen.

icon-expand Igor Lamberger FOTO: Bobo

Igor Lamberger je sicer še vedno zaposlen na policiji, na čelu NPU pa ga je nasledil Uroš Lepoša. Ta se zdaj neuradno poslavlja, še preden bo torej sploh ponovljen razpis za direktorsko mesto, ki ga očitno ne zanima več. Tako bo v tem kratkem času na direktorski stol sedel že tretji kandidat, ki ga bo spet izbrala politika. Sicer pa, kot opozarjajo naši viri, ta odstop Lepoše lahko pomeni tudi močno sporočilo vladajoči politiki in notranjemu ministru Hojsu – da ni bil pripravljen za vsako ceno uresničevati političnih ukazov, saj stroka nenehno opozarja, da minister izvaja nezakonite posege tako na delovanje NPU kot na njihove kriminalistične preiskave.

Ena od njegovih zadnjih zahtev, ki so odmevale v javnosti, so revizije policijskih preiskav, ki niso v pristojnosti ministra. Nad preiskavami NPU imajo pristojnost samo tožilci. Ker minister tega ne upošteva, so ga neznanci celo kazensko ovadili zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Poleg njega pa tudi direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve Lada Bradača. Ta naj bi poskrbel za pripravo spornih usmeritev in obveznih navodil, s katerimi je minister prvemu možu policije Andreju Juriču odredil revizije petih predkazenskih postopkov, ki jih je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. Ob tem prijavitelji v ovadbi opozarjajo, da procesna zakonodaja ne pozna instituta "revizije", prav tako pa tudi, da Zakon o organiziranosti in delu v policiji izrecno določa, da pooblastilo ministra, da usmerja delo policije, preneha, ko usmerjanje prevzame tožilstvo. To pa velja popolnoma za vse preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada.

