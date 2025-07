Neuradno naj bi se v Bohinjskem jezeru zastrupilo že sedem psov

Na Upravi za varno hrano so potrdili, da dokončnih rezultatov še nimajo, da pa so bili uradno seznanjeni le z enim primerom pogina psa na območju Bohinja.

"Nazadnje sem z gospo inšpektorico, ki vodi primer, govorila prejšnji ponedeljek. Klicala sem, če je kej novega. Povedala mi je, da nima nobenih novih informacij, da obdukcija še poteka in da se moram za prevzem trupla obrniti na oddelek za patologijo," je dejala lastnica Maša Primožič .

Mesec dni, odkar se je psička Bia po čofotanju v Bohinjskem jezeru nenadoma zgrudila in poginila njena lastnica še vedno nima odgovorov. Ali je njeni smrti botrovala zastrupitev s cianobakterijami v jezerski vodi, že vse od 15. julija, ko je bila za psičko odrejena obdukcija, ugotavljajo tudi veterinarski patologi.

A odkar je Biina lastnica o svoji izkušnji spregovorila v medijih, se ji je oglasilo več lastnikov, ki so s svojimi štirinožnimi prijatelji maja ali junija dopustovali v gorenjskem biseru. "Isto se je zgodilo nam 30. maja. Bili smo blizu kampa Zlatorog v Bohinju. Kar naenkrat se je psička začela sliniti in je padla v nezavest. Po 40-minutni vožnji do veterine je bilo na žalost tudi že prepozno," je zapisala ena od lastnic psičke, stare devet mesecev.

"Nazadnje pa se mi je oglasil gospod iz Češke, da se je 1. 7. enako zgodilo z njihovim psičkom," je dejala Primožičeva.

Šestmesečna psička, pasme madžarska vižla, je češki družini – kot so potrdili – poginila po skoku v Bohinjsko jezero. Tudi oni še vedno čakajo rezultate obdukcije, ki naj bi jo opravili na eni od veterinarskih klinik v Ljubljani.

Neuradno gre torej za že sedmi primer domnevne zastrupitve. Čeprav so analize ves čas kazale, kot je konec junija dejal župan Bohinja Jože Sodja: "da so vode čiste, da v vodi ni toksinov, da pa gošča vsebuje toksine, ki za ljudi niso nevarni."

Z občine so nam pisno odgovorili, da je tudi zadnja analiza vzorcev, odvzetih 30. junija, pokazala, da je voda varna. Da pa so na eno lokacijo – na območju Naklovih glav, kjer so zaznali goščo – postavili opozorilno tablo, ki obiskovalce opozarja na previdnost pri kopanju.