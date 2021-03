Neuradno: Ne drži, da NPU ni pozval ministra Počivalška, da odklene telefon

Minister Počivalšek ves čas ponavlja, da sodeluje z vsemi organi, ki preiskujejo nabavo medicinske opreme, in opozarja na politično zlorabo organov pregona. "Z nepopolnimi in zavajajočimi informacijami, ki jih v javnost plasirajo prek medijev, nekateri kriminalisti usmerjajo javno mnenje v obsodbo pred dejanskim sojenjem. To je nesprejemljivo," je v odzivu na naše poročanje zapisal Počivalšek. "Zakaj so morali moj telefon poslati na odklepanje v tujino? V sklopu preiskave sem jim telefon predal brez zadržkov. Če bi me povabili na pogovor, bi jim telefon tudi odklenil, saj ničesar ne skrivam. Pa me NPU ni poklical in z mano neposredno govoril o tem," je razlagal minister.

Ker je vse tri prej omenjene šefe na Policiji in NPU na direktorske stole posedla največja vladna stranka, bo težko vzdržal tudi očitek ministra, da gre za njegovo rušenje. "Vem, da sem ključna politična tarča tistih, ki hočejo zrušiti vlado za vsako ceno. Potem ko jim je padel v vodo načrt, da me odstranijo s poročilom Računskega sodišča, in ko jim tudi poročilo KPK v ničemer ne pomaga pri tem načrtu, sedaj nadaljujejo zadnji postopek, ki se vleče," je zapisal Zdravko Počivalšek.

Minister Zdravko Počivalšek preiskovalcem NPU očita nepremišljeno potezo, ker so njegov telefon poslali na odklepanje v tujino. Ampak minister verjetno dobro ve, da kriminalisti sami ne morejo pošiljati telefonov v tujino, saj za to potrebujejo soglasja in podpise vseh glavnih šefov. Tako zaradi protokola kot plačila stroškov. Da pošljejo telefon v Nemčijo, so se morali strinjati vsi šefi, vodja Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar , šef Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas in nekdanji prvi mož slovenske Policije Andrej Jurič . Prav tako tudi tožilci Specializiranega državnega tožilstva. Zagotovo vsi ti ljudje ne bi spregledali, če ministra nihče ne bi pozval k odklepanju telefona.

Da gre Počivalškov telefon v Nemčijo, so se strinjali vsi šefi na Policiji, NPU in tožilci

Na Policiji na konkretna vprašanja o ravnanju ministra ne želijo odgovoriti. Kot pravijo, zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka. "NPU vse svoje postopke izvaja zakonito in strokovno pod usmerjanjem pristojnega državnega tožilstva in ob doslednem spoštovanju pravic v postopke vpletenih oseb," je zapisal Drago Menegalija z Generalne policijske uprave.

Če so torej na NPU ravnali zakonito in strokovno, kot navajajo, to pomeni, da so vendarle povabili ministra (ali njegovega odvetnika), da se udeleži postopka zavarovanja podatkov na zaseženih elektronskih napravah. "Imetnik oziroma lastnik naprave, njegov zastopnik ali strokovnjak, ki ga določi lastnik, ima možnost biti navzoč pri postopku zavarovanja podatkov iz naprave (kopiranja podatkov iz zasežene naprave na napravo Policije). Za napravo se imetnika ali lastnika pozove, da pove vstopna gesla (na primer PIN-kodo, vzorec odklepanja, geslo in podobno), ki ga sicer v skladu z Zakonom o kazenskem postopku ni dolžan povedati," je pojasnil Menegalija.

Policija ima na leto le približno deset primerov, ko ji sami ne uspe izvesti postopka zavarovanja podatkov na zaseženih napravah in za pomoč prosi zunanje izvajalce. Cena je odvisna od tipa telefona in vrste storitve, povprečno pa znaša približno dva tisoč evrov.

Minister je bil torej povabljen na Nacionalni preiskovalni urad, tako kot vsi ostali osumljenci kaznivih dejanj, ki jim kriminalisti v hišnih preiskavah zasežejo telefone in druge elektronske naprave ter jih zapečatijo. Nato jih povabijo na odpečatenje, ki se ga osumljenci običajno udeležijo skupaj z odvetniki. Nič drugače ni bilo po naših informacijah v primeru gospodarskega ministra. Kar pomeni, da je bil zagotovo opozorjen tudi na to, da bo Policija poslala telefon na odklepanje v tujino, saj za vse te postopke velja enak postopek.

Minister Počivalšek pa gre še dlje in preiskovalcem očita, da so ogrozili celo vsebino na njegovem telefonu, ker so ga poslali v tujino."Namesto tega so telefon dali v odklepanje zasebnemu izraelskemu podjetju, kar je zaskrbljujoče. Nenazadnje sem le podpredsednik vlade in bi lahko na telefonu bile tudi državne skrivnosti. To je povsem nepremišljena poteza kriminalistov NPU," je dejal Počivalšek. Čeprav se je odklepanje v Nemčiji zgodilo že lansko leto in je moral biti minister o tem obveščen, ga je za vsebino v telefonu in morebitne državne skrivnosti začelo skrbeti šele zdaj, po več mesecih.

Minister je pozabil, da so hišne preiskave napovedali na strankarskem portalu

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na svojem Facebookovem profilu znova objavil neresnice, da je za hišne preiskave izvedel od naše medijske hiše."Tako sem bil denimo za hišno preiskavo obveščen od POP TV, ki ima očitno najboljše informacije o dogajanju v NPU," je spet zapisal pred dnevi. Minister je, kot kaže, pozabil, da so na spletni strani portala, ki je v solasti poslancev SDS, že dan prej napovedali hišne preiskave in objavili celo vsebino iz zaupnih sodnih odredb, kar se ni zgodilo še nikoli. Strankarski medij je torej dan prej napovedal, da bo imel Počivalšek hišno preiskavo. "Ekskluzivno: Odredbo za hišno preiskavo Počivalška, ki temelji na bajkah Knaflja in Galeta, podpisala nekdanja žena ministra Zalarja! Skupno načrtovanih preiskav kar na enajstih različnih mestih" je bil naslov članka na spletnem portalu, ki je razkrival, da so sodne odredbe dobili, še preden so kriminalisti osumljencem potrkali na vrata. Kar pa lahko pomeni, da se je tudi minister že dan prej seznanil z vsebino odredb. Pa kljub temu še vedno razlaga, da ga je POP TV obvestil o hišni preiskavi, o kateri smo izvedeli po poročanju drugih medijev.