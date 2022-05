Neuradno: NPU spisal ovadbo zoper ministra Počivalška in dobavitelja Bitenca

Nacionalni preiskovalni urad na tožilstvo še vedno ni poslal kazenske ovadbe, čeprav so jo neuradno spisali že pred več meseci. Zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme, so po naših neuradnih informacijah zaradi suma zlorabe uradnega položaja ovadili gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, za pomoč pri kaznivem dejanju pa tudi njegovo sodelavko na ministrstvu Andrejo Potočnik. Prav tako tudi dobavitelja medicinskih ventilatorjev, prvega moža družbe Geneplanet diagnostika Marka Bitenca. Tako kot za Počivalška, so morali preiskovalci po naših podatkih v Nemčijo na odklepanje poslati tudi zasežen mobilni telefon Bitenca, ker ni želel sporočiti gesla oziroma pin kode. Odklepanje obeh telefonov v tujini je Policijo neuradno stalo okoli štiri tisoč evrov.

Preiskovalci NPU so po naših informacijah ministra Počivalška ovadili zaradi suma zlorabe uradnega položaja. FOTO: Miro Majcen

Zdravko Počivalšek naj bi tako po mnenju preiskovalcev NPU, kot uradna oseba zlorabil svoj položaj, ko je marca 2020 pri naročanju zaščitne opreme, konkretno ventilatorjev za umetno predihavanje pljuč, domnevno deloval v nasprotju s pravili Zakona o javnem naročanju in tudi Zakona o javnih uslužbencih. Kršeni naj bi bili torej členi, ki določajo, da morajo javna naročila, pa če tudi gre za epidemijo, zagotavljati gospodarno in učinkovito porabo javnih oziroma proračunskih sredstev. Zakon o javnih uslužbencih prav tako zavezuje uradnike, da morajo gospodarno porabljati javna sredstva. Ker naj bi bila v nabavo zaščitne opreme vpletena tudi Počivalškova sodelavka Andreja Potočnik, članica njegove ekipe, ki je sodelovala pri dogovorih z dobavitelji, so kriminalisti po naših podatkih ovadili tudi njo, za pomoč ministru pri domnevni zlorabi uradnega položaja. Najprej osumljena oškodovanja javnih sredstev, zdaj ovadena zaradi zlorabe položaja Če sta bila na dan hišnih preiskav junija 2020, Počivalšek in Potočnikova osumljena kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, pa se je po opravljeni kriminalistični preiskavi ter pregledu vse zasežene dokumentacije in analizi dokazov to spremenilo. Zdaj sta po naših neuradnih informacijah osumljena zlorabe uradnega položaja oziroma pomoči pri tem dejanju. Sprememba pa je tudi ta, da čeprav prvi mož družbe Geneplanet diagnostika, ki je od države dobila naročilo za nabavo 220 ventilatorjev za 8 milijonov evrov brez ddv, v času hišnih preiskav ni imel statusa osumljenca, pa ga po končani preiskavi ima. Po neuradnih podatkih je Marko Bitenc tretja ovadena oseba in sicer za pomoč pri zlorabi uradnega položaja.

Se je pa spremenila tudi višina domnevne protipravne premoženjske koristi. Ta zdaj po naših podatkih znaša 1,7 milijona evrov, šlo naj bi namreč za razliko med prodajno in nabavno ceno za 90 ventilatorjev, saj podjetje ni dobavilo 220 ventilatorjev, ampak le 90. Po mnenju kriminalistov NPU naj bi minister Počivalšek s svojim ravnanjem družbi Geneplanet diagnostika (ki se je marca lani preimenovala v MD-DX, d.o.o.) pridobil nezakonito premoženjsko korist v tem znesku. Minister in Potočnikova naj bi družbi zagotovila tudi boljši položaj in pogoje kot vsem ostalim dobaviteljem, s katerimi je Zavod RS za blagovne rezerve sklepal pogodbe o nabavi zaščitne opreme. Tako glede izplačila celotnega avansa kot tudi glede zahtevane višine bančne garancije.

Andreja Potočnik, Marko Bitenc in Zdravko Počivalšek FOTO: 24ur.com

Tudi zasežen telefon Marka Bitenca je romal na odklepanje v Nemčijo Kot smo že razkrili, so morali preiskovalci zasežen mobilni telefon ministra Počivalška poslati v Nemčijo, da so ga tam strokovnjaki odklenili in kriminalistom omogočili dostop do celotne vsebine na telefonu, saj minister naj ne bi sporočil pravega gesla za odklepanje. Enako so morali po naših podatkih storiti z zaseženim telefonom Marka Bitenca, ki prav tako naj ne bi želel povedati gesla kriminalistom NPU. Do vsebine na telefonu so lahko prišli šele po tem, ko so jim to omogočili forenziki v tujini. Policijo naj bi odklepanje obeh telefonov stalo okoli 4 tisoč evrov.

Gospodarski minister preiskovalcem ni povedal pravega gesla za odklepanje telefona, zato so to storili nemški forenziki. FOTO: Bobo

Zakaj je kazenska ovadba po skoraj petih mesecih še vedno na NPU? Kazenska ovadba naj bi bila po nekaterih informacijah spisana že konec lanskega leta, pa vendar še vedno ni prispela na cilj - na Specializirano državno tožilstvo (SDT), ki vodi in usmerja preiskavo sporne nabave zaščitne opreme. Že 11. februarja letos so nam iz SDT sporočili, da so bila izvršena vsa opravila, povezana z usmeritvami državnega tožilstva. Povedano drugače – kriminalistična preiskava naj bi bila zaključena, saj tožilstvo kriminalistom Nacionalnega preiskovalnega urada ni naložilo nobenih dodatnih nalog, zaradi katerih bi se preiskava zavlekla še v letošnje leto. Prejšnji teden smo na tožilstvu ponovno preverili, ali so morda že prejeli ovadbo. Odgovorili so nam, da ne, da pa razpolagajo s podatkom, da je Policija v preteklih mesecih opravljala popis prilog.

Po hodnikih Nacionalnega preiskovalnega urada krožijo različne zgodbe, zakaj je ovadba zoper Počivalška še vedno tam. Najprej je bilo govora, da pred volitvami ne bo posredovana na tožilstvo, zdaj se govori, da se odgovorni ne želijo podpisati pod njo, očitno pa imajo še težave pri popisu prilog. FOTO: Bobo

"V mesecu aprilu 2022 je državna tožilka Policiji na podlagi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih organov podala dodatne pisne usmeritve, da naj, v kolikor s popisovanjem prilog še niso zaključili, v roku 15 dni posredujejo končno odločitev z do takrat popisanimi prilogami, preostale priloge pa skupaj s popisom le teh posredujejo v roku 30 dni," so nam sporočili iz SDT. Očitno pa se tudi to še ni zgodilo. Ob tem se postavlja vprašanje, kako vodja NPU Petra Grah Lazar organizira delo, da popisovanje prilog traja tako dolgo in da predkazenski postopek v tako pomembni zadevi stoji več mesecev.

Kriminalisti naj bi preiskavo zoper ministra Počivalška zaključili že konec lanskega leta, vendar ovadbe še vedno niso poslali na Specializirano državno tožilstvo. FOTO: Miro Majcen