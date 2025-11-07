Neuradno: odstopila generalna direktorica uprave za varno hrano

Odstop Vide Znoj sledi po nedavnem poročanju o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave za varno hrano.

Šlo je za podatke 873.201 fizične osebe (ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka), ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bile predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. To med drugim vključuje registre rejnih živali, registre kmetijskih gospodarstev, prejemnike kmetijskih subvencij, register hišnih živali in podobno.

O hudi ranljivosti na spletni strani uprave je bil na podlagi anonimne prijave prvi obveščen informacijski pooblaščenec, ki zdaj vodi inšpekcijski postopek zaradi suma neustreznega zagotavljanja varnosti podatkov.