Svetli način
Slovenija

Neuradno: odstopila generalna direktorica uprave za varno hrano

Ljubljana, 07. 11. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
M.S.
Po naših neuradnih informacijah je odstopila generalna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj.

Odstop Vide Znoj sledi po nedavnem poročanju o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave za varno hrano. 

Šlo je za podatke 873.201 fizične osebe (ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka), ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bile predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. To med drugim vključuje registre rejnih živali, registre kmetijskih gospodarstev, prejemnike kmetijskih subvencij, register hišnih živali in podobno.

O hudi ranljivosti na spletni strani uprave je bil na podlagi anonimne prijave prvi obveščen informacijski pooblaščenec, ki zdaj vodi inšpekcijski postopek zaradi suma neustreznega zagotavljanja varnosti podatkov.

"Prijavitelj je navedel, da je na spletni strani zavezanca odkril ranljivost, ki omogoča pridobitev osebnih podatkov več kot 870.000 posameznikov, uparjenih s Centralnim registrom prebivalstva. IP je UVHVVR nemudoma po prejemu prijave seznanil s prijavo, uprava pa je dostop do osebnih podatkov na zadevni spletni strani onemogočila še isti dan," so zapisali pri informacijskem pooblaščencu.

Vida Znoj
Vida Znoj FOTO: 24ur.com

Opozicijska NSi je medtem kmetijsko ministrico Matejo Čalušić zaradi varnostne luknje danes pozvala k odstopu. 

vida znoj uprava za varno hrano
