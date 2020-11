Pooblaščena skupina Knovsa opravlja nadzor na Sovi, NPU in GPU

Pooblaščeno skupino, ki prav zdaj opravlja nadzor na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) ter Generalni policijski upravi (GPU), je parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) imenovala na današnji seji, ki je bila ob 12. uri.

Po naših informacijah Knovs na GPU preverja, zakaj mu ta preprečuje javno objavo zapisnika februarskega nadzora Žana Mahniča, Zvonka Černačain Branka Simonoviča pri nekdanji generalni direktorici Policije Tatjani Bobnar, kjer je Černač – sodeč po zapisniku – evidentno prekoračil pooblastila, ko je spraševal o Zdravku Počivalšku in preverjal zakonitost njegovih poslov v povezavi z njemu prijateljskimi podjetji. Zanima jih, zakaj GPU ne dovoli javne objave in kakšna škoda bi bila po njihovo povzročena z objavo.

Knovs naj bi na GPU spraševal tudi o na novo ustanovljeni skupini za migracije, o kateri smo že pisali.