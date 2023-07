Se bomo Slovenci upokojevali pri 70 letih?

Dejstvo je, da se mladi pozno zaposlujejo, tudi v Sloveniji. Po podatkih statističnega urada se povprečna starost oseb ob prvi zaposlitvi zvišuje, prvič se redno Slovenci zaposlijo pri skoraj 30 letih. Če dodamo 40 let delovne dobe pomeni, da se bodo čez nekaj let Slovenci upokojevali, ko bodo stari 70 let. Četudi OECD Sloveniji predlaga podaljševanje delovne dobe, naj to po naših informacijah ne bi bilo med izhodišči pokojninske reforme. Pogoj za upokojitev naj bi ostal sedanjih 40 let delovne dobe.

Po neuradnih informacijah časnika Večer, naj bi to v prihodnje tudi pomenilo, da upokojitev pri 65 letih brez doseženih 40 let delovne dobe ne bo več možna. Kdor naj ne bi imel 40 let delovne dobe, bi se lahko upokojil namesto pri sedanjih 65 šele pri 67 letih. Prav tako naj bi se po njihovih informacijah pri izračunu pokojnine po novem upoštevalo več kot 24 najugodnejših zaporednih let. A to je še neuradno.