Kmalu iz Ljubljane v Albanijo in na Kanarske otoke?

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Do sedaj je bilo porabljenih 494.376 evrov od 16,8 milijona evrov sredstev, kolikor je na voljo. Vzpostavljene so bile povezave za lete Luxaira v Luksemburg, AirBaltica v Rigo, Norwegiana v Koebenhavn, Iberie v Madrid in Eurowingsa v Düsseldorf.

Vlogi naj bi se po navedbah portala Exyuaviation nanašali na lete v Ljubljano, s čimer se nadaljuje trend pri do sedaj oddanih vlogah v okviru programa za večjo letalsko povezljivost. Po neuradnih podatkih Dela gre za povezavi z glavnim mestom Albanije Tirano in Las Palmasom na Kanarskih otokih.

Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

Po prvih treh razpisih je ministrstvo sredstva dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid in Koebenhavn. Na četrtega se je prijavila družba Cyprus Airways, a do uvedbe novih linij ni prišlo. Na šesti razpis se je prijavil nizkocenovni prevoznik Eurowings, ki je del skupine nemške Lufthanse. Na peti in sedmi razpis se medtem ni prijavila nobena letalska družba. Osmi razpis je ministrstvo objavilo sredi marca.

Zakon, na podlagi katerega se izvaja program za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025, se bo uporabljal do 5. oktobra. "Po tem datumu bo mogoče pri Evropski komisiji priglasiti novo shemo finančne pomoči z veljavnostjo do treh let in izvesti nov javni razpis," so za portal navedli na ministrstvu. Ob tem preučujejo tudi druge možnosti za izboljšanje povezljivosti in so odprti za različne oblike sodelovanja z letalskimi prevozniki.