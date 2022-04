Neuradno: Sebastjan Jeretič naj bi se pred leti znašel v prisluhih, preiskava padla v vodo

Po poročanju TV Slovenija naj bi šlo za razvpito zgodbo o domnevni črni gradnji družine Vitoslava Türka na obali, ki je bila pred leti deležna različnih inšpekcijskih postopkov. Tine Türk jim je potrdil, da so bili deležni različnih neprimernih ponudb, kako naj legalizirajo črno gradnjo, in da je šlo za več različnih dejanj, za katera je smatral, da so kazniva, ker so od njega terjala, da bi ravnal v nasprotju z zakoni. Vsi ti predlogi so imeli skupni imenovalec – treba je nekoga podkupiti, je povedal. Na vprašanje novinarke, ali je bil med temi osebami tudi Sebastjan Jeretič , pa je Türk odgovoril: " Pogovarjal sem se z mnogimi, primerov, kjer zadeve še niso zaključene, ne bi komentiral, ker teh stvari ne morem ne potrditi ne zanikati ."

Da je bila policijska preiskava kompromitirana, prikriti preiskovalni ukrepi pa razkriti, so novinarki nacionalne televizije potrdili tudi na Specializiranem državnem tožilstvu in pojasnili, da je tožilka Mateja Gončin takoj ukrepala, ko so to ugotovili. " Pojasnjujemo, da je državna tožilka potem, ko so bili ukrepi razkriti, sprožila postopek zoper neznano osebo, glede na to, da ji ni bilo znano, kdo in od kod je to informacijo o prikritih ukrepih pridobil in na kakšen način. Zaradi varstva osebnih podatkov vam več informacij ne moremo posredovati ," so zapisali na tožilstvu. A po informacijah Carlove naj bi prav ena od tožilk na SDT poskrbela za to, da naj bi bil Jeretič obveščen, da je pod drobnogledom Policije. Tine Türk pa na vprašanje, ali je bil obveščen, da je policijska preiskava padla v vodo, odgovarja, da ga sicer nihče ni uradno obvestil, ampak da bi pa lahko iz dogodkov sklepal, da se je to zgodilo. " Ker so bili določeni pogovori zelo konkretni in bi lahko rezultirali tudi v kakšnih preiskavah, a se to ni zgodilo – tako da, ali so vsi nedolžni ali pa v sistemu nekaj ne funkcionira. "

Lani aretirali uslužbenko SDT, ki naj bi kriminalcem izdajala zaupne podatke

Konec lanskega leta je Policija aretirala uslužbenko Specializiranega državnega tožilstva, ki naj bi zaupne in tajne podatke o preiskavah dostavljala osumljencem in članom kriminalnih združb. Kot je razkrila Policija, naj bi kriminalističnim preiskavam povzročila nepopisno škodo, saj naj bi izdajala podatke o načrtovanih hišnih preiskavah in prikritih preiskovalnih ukrepih, kot so prisluhi in tajno sledenje. Uslužbenka je namreč imela dostop do najbolj zaupnih podatkov o policijskih preiskavah.

Ker so bili tožilci precej šokirani po razkritju, da naj bi njihova sodelavka kriminalce zalagala s podatki iz preiskav, je bilo po tem dogodku na tožilstvu slišati marsikaj. Tako je do novinarke Carlove prišla tudi informacija o kompromitirani preiskavi zoper Jeretiča, čeprav je stara že več let in ni povezana s to konkretno uslužbenko Specializiranega državnega tožilstva, ki je bila aretirana. Na tožilstvu naj bi namreč po neuradnih informacijah šele kasneje izvedeli, da naj bi Jeretiča o preiskavi obvestila ena od tožilk, čeprav uradno tega za nacionalno televizijo niso potrdili.