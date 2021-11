Po Waldorfski šoli v Ljubljani, ki je zaradi nepravilnosti pri samotestiranju zaprta že od ponedeljka, je šolski inšpektorat šolanje na daljavo odredil še za eno zasebno šolo. Neuradno gre prav tako za Waldorfsko šolo, in sicer osnovno šolo Savinja. Učencev, ki se zaradi obveznega samotestiranja šolajo od doma, je sicer po Sloveniji zelo malo in iz dneva v dan manj. V ponedeljek jih je bilo manj kot tri odstotke.

Po Waldorfski šoli v Ljubljani so danes šolski inšpektorji po naših informacijah zaprli še Waldorfsko šolo Savinja. Razlogi so pri obeh enaki – samotestiranje učencev tudi po opozorilu šolskega inšpektorata niso uredili. In če so v Ljubljani v ponedeljek upali, da se bodo njihovi učenci že danes vrnili v šolske klopi, je inšpektorat znova prižgal rdečo luč. Direktor trdi, da gre za pretiran ukrep in da so nepravilnosti odpravili, a inšpektorji se želijo o tem prepričati na lastne oči. Šolo bodo tako znova obiskali jutri. Na Waldorfski šoli v Ljubljani so se dlje časa dogajale številne nepravilnosti, mask že od začetka epidemije niso nosili niti učitelji niti učenci. Medtem pravijo starši, da so se nekateri, po naših informacijah, odločili celo za izpis otrok.

icon-expand Waldorfska šola v Ljubljani ostaja zaprta. FOTO: POP TV

"Samotestiranje se ne izvaja, ni se izvajalo niti enkrat v šoli. Dopis, ki smo ga dobili, je namenjen temu, da naj bi vsi samo izpolnili, da njegov otrok izpolnjuje pogoj PCT, ker seveda tega inšpekcija ne preverja. Pomembno je samo, da imajo soglasja podpisana," pojasnjuje oče enega izmed učencev. Število učencev, ki se šolajo od doma, upada V ponedeljek so sicer na samotestiranju v slovenskih šolah zabeležili 270 okužb. Delež učencev, ki ostaja doma, sicer teden dni po začetku obveznega – trikrat tedenskega – samotestiranja upada, kažejo podatki šolskega ministrstva. Ponedeljkove številke namreč kažejo, da se je v vsej državi samotestiralo 127.960 vseh osnovnošolcev, kar znaša 66 odstotkov vseh učencev. 31 odstotkov jih je bilo v karanteni oziroma so ali cepljeni ali so covid-19 preboleli. Manj kot tri odstotke se jih je tako šolalo doma, za primerjavo s preteklo sredo, ko se jih je od doma šolalo 3,77 odstotka. Največ – več kot štiri odstotke – jih doma ostaja v prvem in drugem razredu osnovnih šol.

Število staršev, ki so se vendarle odločili in dali soglasje za samotestiranje, se je povečalo, opažajo tudi na kamniški osnovni šoli. Na daljavo se je danes šolalo 2,7 odstotka otrok. "Nekateri, ki so še bili neodločni, ali bodo otroka poslali v šolo, so si potem premislili in otroka vseeno poslali v šolo," pojasnjuje Rafko Lah, ravnatelj OŠ Frana Albrehta Kamnik. Zahvala za to gre – še dodaja – predvsem dobri komunikaciji učiteljev.