Neuradno: Sova naj bi ovadila Tonina zaradi izdajanja tajnih podatkov

Kdo zlorablja komisijo za nadzor obveščevalcev za nabiranje lastnih političnih točk in pri tem na kocko postavlja interes lastne države? Matej Tonin, Janez Janša, Žan Mahnič in Zvonko Černač, Jerca Korče, Matjaž Nemec, Zmago Jelinčič, Monika Gregorčič in Branko Simonovič so aprila letos nekaj tednov pred interpelacijo ministra Karla Erjavca odprli več let staro zgodbo o prisluhih, o kateri je edino pristojno arbitražno sodišče že zdavnaj povedalo svoje in postopek nadaljevalo.

Članica komisije za nadzor obveščevalcev Jerca Korče iz LMŠ je do komisije ostra: "To, kar dela Knovs, je pod nivojem vsakega državotvornega ravnanja. Mislim, da je odgovornost tukaj predvsem na predsedniku."

Sedem mesecev kasneje po deloma kar javno objavljenem poročilu so južni sosedje poanto Toninove komisije razumeli po svoje. V dneh pred objavo prvega pravobranilčevega mnenja o primernosti slovenske tožbe proti Hrvaški so zgodbo na najvišji politični ravni zapeljali v svojo korist, češ, da Slovenija s tem priznava napako.

Drugače zadeve seveda vidi član komisije Žan Mahnič (SDS). Ta je spomnil, da je v času kandidature za evroposlanca, aktivnosti Knovsa, ki so pripeljale do kontroverznega poročila, sprožil Matjaž Nemec (SD). Posledični napad na Tonina naj bi bil tako po njegovem del obveščevalne operacije iz Šarčevega kabineta v strahu pred oblikovanjem nove koalicije. Nemec, ki je prav tako član komisije za nadzor obveščevalcev, pa to zanika, rekoč, da se je njegov predlog nanašal na popolnoma drugo temo –spomnimo na razkritje naše medijske hiše, da naj bi prisluhe Sekolec-Drenik naredili hrvaški obveščevalci, natančneje njihov agent "Mehanik Davor", in kasnejši poskus utišanja zgodbe hrvaškega vladnega lobista Ivana Tolja.

Takrat se je Tonin pošalil, da bo Nemcu ustregel in da bo to njegov prispevek za evropsko kampanjo. Zdaj, ko so Hrvati pograbili in obrnili zgodbo, Tonin ne vidi razlogov za svoj odstop. "Povejte, zakaj bi moral odstopiti, če pa sem delal v interesu Republike Slovenije," je komentiral danes. Nemec je dejal, da je "iz drugih virov seznanjen", da obstaja želja, da bi se Tonina zamenjalo, ampak da morajo o tem "presoditi v sklopu Knovsa".

A kot je prva poročala Televizija Slovenija, naj bi Sova zaradi izdaje tajnih podatkov – javne objave poročila Knovsa – Tonina ovadila. O tem naj bi Sova danes že obvestila predsednika države, predsednika vlade in predsednika državnega zbora. Tonin je v prvem odzivu na to dejal, da v poročilu ni bilo prav nobenega tajnega podatka.