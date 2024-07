Stavka na ljubljanskih upravnih enotah se končuje

Pred dnevi smo poročali, da so se pogajanja med vlado in sindikatom začela premikati z mrtve točke, saj naj bi zbližali stališča. Danes pa je predsednik Sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana Dragan Stanković sporočil, da so vladi poslali svoje pripombe, ministrstvo za javno upravo pa da jih je neuradno že sprejelo.

In kaj podpis pomeni za potek dela na upravnih enotah? "S podpisom sporazuma se bo stavka zaključila. Pozorno bomo spremljali, kako se določila stavkovnega sporazuma izvajajo, verjamemo, da se jih bo vlada tudi držala. V nasprotnem primeru bomo v mesecu septembru tudi razmislili o ponovitvi stavkovne aktivnosti. Toda upam, da se bo zgodba odvijala tako, kot je predvideno s stavkovnim sporazumom," pravi Stanković.

Zaposleni so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so na večini upravnih enot stavkali ob sredah. Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli neprekinjeno stavko, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Po zadnjih podatkih ministrstva za javno upravo vsakodnevno stavkajo zaposleni na 23 upravnih enotah, ob sredah pa še na 14 enotah.