Neuradno: strokovni svet UKCL v primeru Bošnjak ni odkril nepravilnosti

Strokovni direktorji so zasedali že drugi dan zapored, tokrat naj bi se jim pridružil tudi nevrokirurg Roman Bošnjak . Govorili smo z nekaterimi člani strokovnega sveta, z vsemi neuradno, sklepi pa so na mizi strokovne direktorice. Strokovni svet je na podlagi dokumentacije, ki jo je imel na voljo, ugotovil, da ni bilo postopkovnih nepravilnosti, formalnosti glede pridobivanja in oblikovanja predračuna pa so bile izvedene v skladu z uveljavljenimi postopki, prav tako tudi operacija, saj zaradi nje ni bil okrnjen drug program.

Ta tudi posreduje račun bolniku, ki denar nakaže neposredno na Klinični center. "Denar je nakazan naši kliniki. V to pa je všteto vse, tako delo sester in zdravnika kot strežnice," pravi Zver.

Na vprašanje, kdo ta predračun pripravi in kdo ga tujcu posreduje, je Zver odgovoril: "Jaz samo povem, kaj. Ne vem o cenah, lahko pa si jih pogledam, če to želim. Predračun pripravijo na osnovi mojih predvidevanj v finančni službi."

Gre za to, ali s svojimi dejanji pri ljudeh vzbujaš zaupanje ali ne, pravi hematolog Samo Zver , ki prav zdaj na UKC Ljubljana zdravi tujega državljana. "Tak bolnik pošlje dokumentacijo, a če je transportibilen, ga rad tudi vidim in se z njim pogovorim. Kar pa velikokrat ni slučaj, potem pa moramo narediti nek predračun," pravi Zver.

"Sicer pa ima UKC tudi ambulanto, kamor lahko pridejo tujci ali bolniki za drugo mnenje, ves zaslužek pa gre bolnišnici. Če vidim, da nekdo nima denarja, mu zaračunam ceno prvega pregleda, to je med 35 in 40 evrov. Tisti, ki lahko, plačajo ceno drugega mnenja, to je 200 evrov," je dodal Zver.

Najvišja cena ekspertnega mnenja je torej 200 evrov, za kar Zver pravi, da je to zelo malo, glede na to, kar pacient dobi. "To je svoboda, ki si jo dopuščam. Da nekoga, ki je v stiski in nima denarja, ne oškodujem še dodatno." Prepričan je, da več kot 90 odstotkov zdravnikov dela dobro in pošteno.

"Če je nekje led in poka, greš okoli. Torej če so neke stvari neurejene, se temu poskusiš izogniti. Ker ugleda, ki ga imamo, in dela, ki ga sam opravljam že 30 let, niti približno ne želiš ogroziti," je prepričan Zver.

Seveda pa je prav, zaključi, da se stvari uredijo, da sivih con niti ne dopustimo.