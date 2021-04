Neuradno: Tožilstvo preverja ravnanje vodje NPU Petre Grah Lazar v preiskavi zoper Snežiča

V začetku marca je NPU namreč opravil 28 hišnih preiskav zaradi kaznivih dejanj, v katerih naj bi sodelovalo 19 osumljencev, pridobili pa naj bi za približno 7 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Glavni organizator spornih poslov naj bi bil Rok Snežič. Ker naj bi bil v prijateljskih odnosih s Petro Grah Lazar in ker ga policija na dan hišnih preiskav ni našla na nobenem naslovu v Sloveniji, so se takoj pojavili namigi, da naj bi bil Snežič vnaprej obveščen o preiskavi. Tako naj bi se ji uspešno izognil in poskrbel, da kriminalisti niso prišli do nekaterih dokazov, ki bi bili pomembni za dokazovanje kaznivih dejanj. Na to možnost, da so bili osumljenci obveščeni o aktivnostih Policije, so po naših informacijah kazale tudi druge okoliščine, ki so jih preiskovalci zaznali na hišnih preiskavah.

Specializirano državno tožilstvo se je že po hišnih preiskavah odzvalo s sporočilom, da sta dva izmed osumljenih navajala, da ju na dan hišnih preiskav ni bilo v Sloveniji. "V kolikor bodo podane še druge sumljive okoliščine, da je prišlo do odtekanja informacij, bo tožilstvo v sodelovanju s Policijo sume preiskalo, saj je nedopustno, da bi takšne informacije v tej fazi odtekale v javnost. Z odtekanjem informacij je namreč ogrožena učinkovita izvedba hišnih preiskav," so dan po preiskavah zapisali na tožilstvu. Na poizvedovanje, ali naše informacije držijo, pa so nam povedno odgovorili, da preiskave ne morejo niti potrdili niti ovreči.