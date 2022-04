Nov poskus političnega kadrovanja v energetiki?

Po naših informacijah naj bi jutri, dober dan pred volilnim molkom, uprava Gen energije z Blažem Košorokom iz vrst SDS na čelu, ki sicer na direktorskem stolčku Gen energije sedi dobrih 20 dni, poskušala zamenjati upravo Gen-I-ja in Gen-EL-a. In kako naj bi to naredili? Po naših informacijah naj bi jutri za zaprtimi vrati najprej zasedala skupščina Gen-EL-a, na kateri bi popolnoma zamenjali zdajšnje vodstvo. Tako naj bi upravo jutri popolnoma zamenjali tudi v družbi Gen-I, ki jo je sicer pred mesecem postavilo sodišče. Kdo naj bi sedel na nove stolčke, za zdaj še ni znano.

A to je nezakonito, niti veljavnega sklica skupščine ni bilo. Če se kaj takega zgodi, se bodo takoj obrnili na sodišče, odgovarjajo v odvetniški službi Gen-I-ja. Stojan Zdolšek, odvetnik Gen-I-ja, pojasnjuje: "To bi bilo absolutno nezakonito in v nasprotju z družbeno pogodbo Gen-I-ja in v nasprotju z družbeno pogodbo Gen-EL-a. In to bi pomenilo tako grobo kršitev pravil, da bi lahko predstavljalo kaznivo dejanje zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Tukaj je lahko predpisana kazen v najmilejši obliki tudi do dveh let zapora."