Neuradno: Ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje zakona o RTV

Ustavno sodišče je po naših neuradnih informacijah odpravilo začasno zadržanje vladnega zakona o RTV Slovenija. Za umik naj bi glasovali ustavni sodniki Matej Accetto, Špelca Mežnar, Rajko Knez in Katja Šugman Stubbs. Proti naj bi glasoval Rok Svetlič.

Iz odločanja se je izločil Rok Čeferin, za njem tudi Neža Kogovšek Šalamon. Glasovanja sta se vzdržala tudi Marko Šorli in Klemen Jaklič.

Stavkovni odbor: Če novica drži, je US prepoznalo pomen javne RTV

Na neuradne informacije o odpravljenem zadržanju zakona o RTV se je odzval stavkovni odbor na zavodu. "Če držijo neuradne informacije o odpravi zadržanja novele Zakona o RTV, potem to pomeni, da je Ustavno sodišče prepoznalo pomen javne RTV za uveljavljanje ustavne pravice javnosti do obveščenosti in svobode govora zaposlenih ter demokracijo v tej državi," so sporočili.

Dodali so, da umik zadržanja pomeni tudi začetek depolitizacije javnega servisa in uveljavitev volje državljanov in državljank, ki so jo izrazili na novembrskem referendumu.

"Za zaposlene in stavkajoče je taka odločitev olajšanje in potrditev, da s stavko lahko uveljavimo svoje pravice - novinarsko in uredniško avtonomijo ter dostojanstvo vseh zaposlenih," so zaključili.

Z novelo zakona bi se ustanovil enotni svet RTV

Trenutno je glede RTV v veljavi zakon, ki ga je leta 2005 pripravila stranka SDS in predvideva, da ima RTV programski in nadzorni svet, ki imata programske in nadzorne funkcije ter generalnega direktorja, ki vodi posle. Od 29 članov programskega sveta jih 21 imenuje državni zbor.

Novela zakona pa naj bi prinesla spremembe, in sicer naj bi nadzor in upravljanje zavoda prepustili enotnemu svetu RTV Slovenija. Sestavljalo bi ga 17 članov, pri imenovanju pa bi imeli glavno vlogo strokovna javnost in civilna družba, zaposlena na javnem zavodu.