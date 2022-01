V petek potrdili 7580 okužb, največ doslej

V petek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje opravili 14.360 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, od katerih je bilo 7580 pozitivnih. Gre za največje dnevno število potrjenih okužb doslej, pred tem so največ okužb na dan potrdili v torek, in sicer 7424. V petek pa so v laboratorijih opravili tudi največ PCR-testov doslej.

Poleg tega so v petek opravili tudi 109.072 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem. Sedemdnevno povprečje okužb je tako naraslo na 5646, v državi pa je po ocenah NIJZ z novim koronavirusom aktivno okuženih 61.588 ljudi.