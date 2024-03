Vesna Vuković odhaja z mesta generalne sekretarke, prihaja Rok Marolt

Marolt je bil na različnih delovnih mestih 23 let zaposlen pri slovenskem letalskem prevozniku Adrii Airways, od tam tudi dobro pozna finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Sedem let je bil direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, pred prevzemom vodenja družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije pa je bil vršilec dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za finance.

Svet Gibanja Svoboda, ki se ga je udeležil tudi Robert Golob, je sicer za tesno zaprtimi vrati odločal o tem, kdo bodo obrazi Svobode na bližajočih se junijskih volitvah v evropski parlament. Ali bo na čelu deveterice kandidatov res predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič kot javno najbolj priljubljena članica stranke? Kaj pa usoda dveh aktualnih bruseljskih poslancev Irene Joveve in Klemna Grošlja, ki jih je stranka "podedovala" po priključitvi nekdanje LMŠ? Kdo vse se bo še potegoval za zelo dobro plačan stolček in kakšne kadrovske rošade utegne to potegniti za seboj?

Neuradno so bila v ospredju ključna politična sporočila, ki jih bodo Golobovi komunicirali v kampanji in na soočenjih. Kar se tiče kadrov, pa je bilo v dveh krogih evidentiranih okoli 30 imen. In od tu dalje se začenja selekcija.

Vse oči so uprte v Urško Klakočar Zupančič, čeprav je doslej kategorično odbijala možnost kandidature, se je v zadnjih tednih glede tega omehčala. Zato dve možnosti: ali bi ji ponudili mesto nosilke liste ali pa bi bila na njej nižje, kot podpora stranki. Oboje seveda omogoča, da je izvoljena, zato neuradno tečejo tudi premisleki, kdo bi jo lahko zamenjal v državnem zboru. Tu menda visoko kotira minister za Slovence po svetu in podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon, ki možnosti takšne rošade ocenjuje kot 50:50.

Interes za Bruselj gotovo kažeta Irena Joveva in Klemen Grošelj. Z obema aktualnima evroposlancema pa so v Gibanju Svoboda menda zadovoljni in bosta skoraj zagotovo na evropski listi.

V stranki so se sicer po današnjih sejah izvršnega odbora in sveta stranke zavili v molk in po koncu zasedanj javnosti niso posredovali nobenih uradnih informacij.