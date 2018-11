Neuradno: vlada in zdravstveni sindikat zbližala stališča

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič

Predstavniki vlade in zdravstvenih sindikatov po današnjih pogajanjih niso dajali izjav. Neuradno pa je bilo slišati, da so nekoliko zbližali stališča in da je sindikatom vladna stran prišla še nekoliko naproti pri dodatkih. Pogajanja pa bodo nadaljevali v sredo popoldne.

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je pred začetkom današnjih pogajanj poudaril, da so na točki, ko se bodo morali izreči, ali se ima smisel še pogajati ali pa naj sindikati začnejo priprave na stavko, napovedano za začetek decembra.

Kot je dejal, morajo namreč 17.000 članom pojasniti, kako bo stavka potekala ter katere naloge in dela bodo kljub stavki morali opravljati."Mi moramo počasi pripravljati odpovedi operacij, odpovedi vseh nenujnih zadev, v domovih za starejše moramo pogledati, kaj bomo delali ..." je dodal Vukadinovič.

Ob prihodu je tudi ocenil, da so glede njihovih zahtev po dvigu dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času šele na začetku in da je zvišanje, ki jim ga je vlada v petek ponudila pri dodatkih za nočno, nedeljsko in praznično delo, premalo. Neuradno pa naj bi jim danes vladna stran v tem delu prišla še nekoliko naproti.

Še vedno pa se razhajajo tudi pri plačah. Vladna stran je namreč za delovna mesta do 26. plačnega razreda ponudila dvig za en plačni razred, medtem ko zdravstvena sindikata zanje želita dvig za dva plačna razreda, so se pa bili po Vukadinovičevih besedah v tem delu pripravljeni pogovarjati tudi o nekaterih diferenciacijah. Tako bi se pogovarjali o dvigu le za določena delovna mesta, ki po njihovem mnenju izstopajo.

Kot zadnji so danes na ločena pogajanja prišli predstavniki koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja, ki jo vodiJakob Počivavšek. Ta je izrazil upanje, da bo vladna stran vendarle prišla s predlogom, ki bi omogočil resnejše pogovore in premik pogajanj proti nekemu zaključku. V nasprotnem primeru se boji, da jim bo zmanjkalo časa.

Med vprašanji, ki so zanje najbolj pereča, Počivavšek ni želel izpostaviti posameznih zadeve, ker je odprtih vprašanj in točk še kar nekaj.