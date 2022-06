Neuradno: vlada ne želi podaljšati regulacije cen pogonskih goriv

Delovna skupina, ki jo sestavlja pet ministrstev - gospodarsko, finančno, kmetijsko, za delo in infrastrukturno - je danes imela na mizi prvi paket ukrepov in ta se nanaša na pogonska goriva oz. naftne derivate.

Ministri so se po srečanju zavili v molk, prvi sveženj ukrepov za pogonska goriva bo jutri po seji vlade uradno predstavil premier Robert Golob. No, neuradno gre za več manjših ukrepov, ki ne bodo stopili v veljavo z danes na jutri, a neuradno smo tudi izvedeli, da naj bi se vlada nagibala k temu, da ne bi podaljšala regulacije cen pogonskih goriv, ki sicer velja do 10. avgusta. Tudi zato naj bi vlada pripravila nekatere druge blažitvene ukrepe. Katere, za zdaj ni jasno, več bo znanega jutri.

Delovna skupina se bo sestajala enkrat tedensko, postopoma bi sledil še paket ukrepov in rešitve za visoke cene elektrike, hrane in plina.