Neuradno: Za novega direktorja NPU se bodo potegovali Boštjan Lindav, Igor Lamberger in Edvard Ermenc

Naši viri pravijo, da zdajšnji v. d. direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Igor Lamberger ni več favorit vladajoče politike oziroma predsednika vlade za to delovno mesto. Razočaral naj bi ga s kriminalistično preiskavo zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme oziroma nakupa ventilatorjev, ki jo NPU vodi zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in njegovo sodelavko Andrejo Potočnik . Prav tako se Lamberger ni pridružil izjavam predsednika vlade Janeza Janše in notranjega ministra Aleša Hojsa , da gre za politične preiskave, zaradi česar sta celo podala svoj odstop tako generalni direktor policije Anton Travner kot tudi notranji minister.

Kriminalisti in kriminalistke NPU so že večkrat dokazali, da njihovo delo vodita izključno načeli zakonitosti in strokovnosti, da so pri svojem delu nepristranski, ne glede na to, kdo nastopa kot osumljenec kaznivega dejanja.

Še več, trenutni prvi mož NPU se je celo postavil za svoje preiskovalce in zagovarjal njihovo strokovno delo. Torej ni menil, da je šlo za politično preiskavo. "Kriminalisti in kriminalistke NPU so že večkrat dokazali, da njihovo delo vodita izključno načeli zakonitosti in strokovnosti, da so pri svojem delu nepristranski, ne glede na to, kdo nastopa kot osumljenec kaznivega dejanja.

Zato nasprotujem vsem neutemeljenim in neargumentiranim očitkom, ki letijo tako na kriminalistično stroko kot tudi na vse kriminalistke in kriminaliste, ki predano in požrtvovalno opravljajo svoje delo. NPU je preiskavo začel na podlagi aprila prejete prijave, od samega začetka pa preiskavo vodi in usmerja Specializirano državno tožilstvo. Tudi dejstvo, da je policija eden najbolj nadzorovanih organov v državi, je zagotovilo za njeno zakonito in strokovno delo. Stojim za svojimi zaposlenimi in ob njihovem strokovnem opravljanju dela ne vidim razlogov za svoj odstop," je po hišnih preiskavah pri ministru Počivalšku zapisal Lamberger. S tem si je nakopal politične zamere, saj je s takšno izjavo povsem demantiral tako notranjega ministra Hojsa kot tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki govorita, da je bila preiskava politično motivirana, konstrukt in da je NPU treba depolitizirati. Očitno je Nacionalni preiskovalni urad strokovna institucija samo takrat, ko preiskuje leve politike. Ko preiskuje desne, pa je to politična enota policije. Politika gre celo tako daleč, da tisti, ki jih zaradi domnevnih kaznivih dejanj preiskuje NPU, zahtevajo kar njegovo ukinitev. V razvitih demokracijah je to nepojmljivo, da bi denimo v Ameriki politične stranke zahtevale, da se kar ukine posebna enota policije FBI, ker preiskuje njihovega člana.

Čeprav direktorja NPU imenuje generalni direktor policije, bo tokrat očitno to vlogo prevzela kar politika oziroma po naših informacijah predsednik vlade osebno. Kar je v nasprotju z zakonodajo in vsemi načeli avtonomnosti te institucije, na katero politika ne bi smela imeti nobenega vpliva, ne na kriminalistične preiskave ne na kadrovanje, opozarjajo strokovnjaki.