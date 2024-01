Neuradno: zdravniki zahtevajo tudi 5000 evrov več brez dežurstev in dodatkov

Na eni strani obupani pacienti: "V torek bi moral biti operiran v bolnišnici Valdoltra. Zjutraj so me klicali in vse skupaj odpovedali zaradi stavke. Operacijo sem čakal eno leto, sedaj je prestavljena na nedoločen čas. Ker sem invalid in imam še druge zdravstvene težave /.../ Trpim v bolečini in nimam več besed o našem zdravstvenem sistemu."

Na drugi stavkajoči Fides, ki ne popušča. "Verodostojnost vlade mora biti na visoki ravni. Konec koncev so se vedno zavzemali za pravno državo, od vsega začetka. Pa tudi to, da bodo uredili razmere v zdravstvu, so se širokoustili že na začetku mandata in do danes, moram reči, niso naredili nič," pravi Damjan Polh, predsednik sindikata Fides.

To ni stavka za boljše razmere v zdravstvu, ampak za višje plače zdravnikov, so že od ponedeljka jasni nasprotniki zdravniške stavke. "Stavka Fidesa je seveda zakonita, dejstvo pa je, da za paciente ni dobra. Stavka omejuje dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in še dodatno podaljšuje že tako dolge čakalne dobe," je včeraj dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Če bi upoštevali oba sporazuma, bi neuradno zdravniške plače po novem bile videti tako: starejši zdravnik specialist, ki povprečno prejme 3400 evrov bruto plače, bi dobil najprej tri in potem še sedem dodatnih razredov, kar bi njegovo plačo več kot podvojilo in bi znašala kar 8511 evrov bruto. Po enaki formuli bi povišico prejeli tudi začetniki. Brez specializacije zdaj prejmejo povprečno 2300 evrov bruto, ker so tri razrede že prejeli, bi dodatnih sedem pomenilo 3647 evrov bruto.