Neurij še ni konec, saj nas bo prešla nova hladna fronta

Po napovedih Agencije RS za okolje, danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek pričakujemo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. Zaradi pričakovanih neurij so izdali oranžno vremensko opozorilo, hkrati pa dodali, da bo v južni polovici Slovenije danes sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.

Hišni prognostik Rok Nosan opozarja, da je danes pričakovati še bolj nestabilno ozračje, ko lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldne, še več nevihtnega dogajanja pa je pričakovati popoldne in zvečer, ko se bo čez naše kraje pomikala hladna fronta. Se pa žal tudi po njenem prehodu vremensko dogajanje še ne bo umirilo. Tako lahko tudi v četrtek pričakujemo nastanek krajevnih ploh in neviht, precej nevihtna dneva pa bosta tudi petek in sobota. Bolj stabilno vreme nas, kot vse kaže, čaka šele v nedeljo.

Kaj pomeni oranžno vremensko opozorilo?

Oranžno opozorilo je Arso izdal, ker so napovedani lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Kot so zapisali v opozorilu, lahko toča poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare. Vsem, ki smo na območjih, za katere je razglašeno opozorilo, Arso svetuje, da se v času neurja ne zadržujemo na prostem, pač pa si zavetje poiščemo na varnem mestu v zgradbi ali v vozilu. Med nevihto se nikar ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je namreč smrtno nevaren. Prav tako se ne zadržujte v bližini hudourniških vodotokov.