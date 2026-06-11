Nad Slovenijo silovito neurje z orkanskim vetrom in točo: ponekod brez elektrike

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Podrto drevo v Komendi Bralka

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Toča v občini Sveti Tomaž Bralec

Zemljevid dogodkov in intervencij Uprave za zaščito in reševanje Uprava za zaščito in reševanje













Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so po do sedaj zbranih podatkih v regijskih centrih za obveščanje zabeležili več kot 400 dogodkov, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Največ dela so imeli gasilci na območju regijskega centra Ljubljana, kjer so zabeležili 152 dogodkov, Kranja (102) in Celja (39). Na terenu je posredovalo 161 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih.

Fotografije popolnoma opustošenega Klanca pri Komendi je objavil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Uničenje v Komendi Janez Cigler Kralj

Po neurju v Klancu pri Komendi Janez Cigler Kralj



Ponekod na območju Elektra Gorenjska so še vedno brez električne energije, med drugim v Kranjski Gori, Radovljici, Bledu, Tržiču, Železnikih, Škofji Loki in Medvodah.

Območja brez električne energije na Gorenjskem FOTO: Elektro Gorenjska

Klestila tudi toča

V občini Škofja Loka je meteorna voda zalila prostore telovadnice v vrtcu ter poplavila prostore srednje šole. Neurje s točo je zajelo tudi območje Naklega. Gasilci PGD Duplje so posredovali na več kot desetih lokacijah, kjer so črpali vodo iz zalitih prostorov, odstranjevali posledice vdora meteornih voda, pomagali občanom pri zaščiti premoženja in izvajali preventivne ukrepe za preprečitev nadaljnje škode. Vseh intervencij še niso zaključili, saj bodo nekatera podrta drevesa odstranjevali še danes, so sporočili.

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Močno prizadeto je tudi območje občine Cerklje na Gorenjskem. "Močan veter je na več objektih odkrival strehe, zaradi obilnih padavin pa je voda začela vdirati v stanovanjske in druge objekte. Trenutno smo zabeležili več kot 50 dogodkov, aktiviran je štab in vse razpoložljive enote," so zvečer sporočili iz PGD Cerklje in krajane zaradi velikega obsega intervencij prosili za razumevanje in potrpežljivost.

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Gasilci so na terenu in izvajajo nujne intervencije za zaščito ljudi in premoženja. Zaradi velikega števila prijav trenutno prednostno obravnavamo objekte, ki so ostali brez celotnega ostrešja oziroma so najbolj ogroženi.

Elektro Ljubljana FOTO: Elektro Ljubljana

Kot razkriva zemljevid Elektra Ljubljana, je bilo zjutraj ob 6. uri 1561 uporabnikov še vedno brez električne energije. Dobava je bila prekinjena v sredo okoli 20.30, ko je območje dosegla fronta. Močna nevihta z nalivi, sunki vetra in krajevno tudi točo je zvečer na severovzhodu Slovenije dosegla tudi Prlekijo in je potovala čez južni del Prekmurja. Več intervencij je bilo tudi na območju Koroške in Štajerske.

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