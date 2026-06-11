Nad Slovenijo silovito neurje z orkanskim vetrom in točo: ponekod brez elektrike

Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so po do sedaj zbranih podatkih v regijskih centrih za obveščanje zabeležili več kot 400 dogodkov, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Največ dela so imeli gasilci na območju regijskega centra Ljubljana, kjer so zabeležili 152 dogodkov, Kranja (102) in Celja (39). Na terenu je posredovalo 161 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih.
Fotografije popolnoma opustošenega Klanca pri Komendi je objavil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
Ponekod na območju Elektra Gorenjska so še vedno brez električne energije, med drugim v Kranjski Gori, Radovljici, Bledu, Tržiču, Železnikih, Škofji Loki in Medvodah.
Klestila tudi toča
V občini Škofja Loka je meteorna voda zalila prostore telovadnice v vrtcu ter poplavila prostore srednje šole.
Neurje s točo je zajelo tudi območje Naklega. Gasilci PGD Duplje so posredovali na več kot desetih lokacijah, kjer so črpali vodo iz zalitih prostorov, odstranjevali posledice vdora meteornih voda, pomagali občanom pri zaščiti premoženja in izvajali preventivne ukrepe za preprečitev nadaljnje škode. Vseh intervencij še niso zaključili, saj bodo nekatera podrta drevesa odstranjevali še danes, so sporočili.
Močno prizadeto je tudi območje občine Cerklje na Gorenjskem. "Močan veter je na več objektih odkrival strehe, zaradi obilnih padavin pa je voda začela vdirati v stanovanjske in druge objekte. Trenutno smo zabeležili več kot 50 dogodkov, aktiviran je štab in vse razpoložljive enote," so zvečer sporočili iz PGD Cerklje in krajane zaradi velikega obsega intervencij prosili za razumevanje in potrpežljivost.
Gasilci so na terenu in izvajajo nujne intervencije za zaščito ljudi in premoženja. Zaradi velikega števila prijav trenutno prednostno obravnavamo objekte, ki so ostali brez celotnega ostrešja oziroma so najbolj ogroženi.
Kot razkriva zemljevid Elektra Ljubljana, je bilo zjutraj ob 6. uri 1561 uporabnikov še vedno brez električne energije. Dobava je bila prekinjena v sredo okoli 20.30, ko je območje dosegla fronta.
Močna nevihta z nalivi, sunki vetra in krajevno tudi točo je zvečer na severovzhodu Slovenije dosegla tudi Prlekijo in je potovala čez južni del Prekmurja. Več intervencij je bilo tudi na območju Koroške in Štajerske.
Na Celjskem so imeli gasilci veliko dela tudi z odstranjevanje podrtega drevja, predvsem na cestah Šmarjeta - Prekorje - Runtole. "Na kraju se je izkazalo, da gre za kar nekaj dreves, med njimi tudi dokaj mogočno smreko. Drevesa so padla preko cestne infrastrukture in pri tem poškodovala oziroma prekinila tudi električno napeljavo javne razsvetljave," so sporočili gasilci PGD Škofja vas, ki so skupaj s pomočjo dežurnega električarja, gozdarske mehanizacije in s Poklicno gasilsko enoto Celje in PGD Lokrovec-Dobrova drevesa odstranili in počistili cestišče.
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