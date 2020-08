Neurja ponekod zalivala prostore in podirala drevesa

Včerajšnji popoldanski nalivi so težave povzročili predvsem v vzhodnem delu države. Najbolj so prizadeli širša območja občin Celje, Hrastnik, Krško in Šentjur. Gasilci treh poklicnih in 54 prostovoljnih enot so imeli polne roke dela s črpanjem meteorne vode iz objektov, odstranjevali so tudi podrta drevesa. Sprožilo se je tudi nekaj manjših plazov.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so težave zaradi močnih padavin imeli tudi na območjih občin Beltinci, Črnomelj, Domžale, Koper, Križevci, Kungota, Laško, Murska Sobota, Nova Gorica, Prebold, Preddvor, Prevalje, Radenci, Rogašovci, Ruše, Središče ob Dravi, Šmartno pri Litiji, Trebnje in Žale. Zaradi odpravljanja posledic neurja so gasilci morali posredovati 152-krat.

Celjsko občino je neurje z močnim vetrom in nalivom zajelo okoli 17. ure. Meteorna voda je zalila več stanovanjskih in drugih objektov ter poplavila podvoze, v katerih so ostala ujeta vozila. Podobne težave so imeli tudi na območju Laškega, Šentjurja in Žalca, kjer je meteorna voda ogrožala oz. zalila več objektov. Zaradi močnih padavin je v Občini Hrastnik poplavljal potok Brnica, sprožil se je zemeljski plaz, voda pa je zalivala objekte in ceste. V Občini Trebnje so gasilci odstranjevali podrta drevesa na cestišču, sanirali zemeljski plaz na cestišču in pokrili tri objekte z odkritimi strehami.

Meteorna voda je poplavila več cestišč in stanovanjskih objektov ter sprožila več zemeljskih plazov tudi na območju Občine Krško. Odstraniti so morali podrta drevesa, očistiti nanose peska in zemlje s cestišča ter pregledati odtočne jaške. V naselju Prelesje so gasilci odstranili polomljene veje, v Občini Križevci pri Ljutomeru je odkrivalo strehe in zalivalo kletne prostore. V naselju Pušča v Občini Murska Sobota je meteorna voda zalila več cest. V Občini Radenci je močno neurje zalilo več stanovanjskih hiš in cest.

