Neurja povzročajo kaos v prometu: ljubljanska obvoznica ohromljena

Daljši zastoji so po ljubljanski obvoznici, v smeri proti Primorski. In sicer:

PIC voznikom, ki se odpravljajo v tujino, svetuje tudi, da preverijo razmere na mejnih prehodih. Čakalne dobe so tako pri izstopu iz Slovenije kot pri vstopu v državo. Vozniki osebnih avtomobilov za vstop najdlje (več kot dve uri) čakajo na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Sečovlje in Starod. Za izstop pa se najdlje (do eno uro) čaka na Dragonji, Jelšanah in Sečovljah. Več kot dve uri pa na Gruškovju za vstop v Slovenijo čakajo tudi vozniki tovornih vozil.

Gneča in zastoji so tudi na cestah Slovenski Javornik–Hrušica, Šmarje–Koper in Šmarje Sap–Škofljica.

Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano, potovalni čas se tam podaljša za približno 10 minut.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami pa v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na močne nevihte, tudi na Primorskem, so sicer opozorili tudi koprski policisti. "Pozivamo k prilagojeni hitrosti vožnje, večji varnostni razdalji in uporabi luči. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je prepovedana, uporaba varnostnih pasov pa obvezna. Vozite z ničelno stopnjo alkohola in spočiti. V zastoju ali ob nesreči na avtocesti ustvarite reševalni pas," so navedli v sporočilu za javnost.

Zgledno pa so vozniki reševalni pas vzpostavili ob včerajšnjem vžigu vozila v predoru Kastelec. Ob 16.20 je zaradi samovžiga zagorelo vozilo v smeri Ljubljane. Cesta je bila popolnoma zaprta do 17. ure, ko je promet stekel po enem pasu, ob 18.16 pa so cesto znova odprli. "Vozniki so pred predorom zgledno ustavili vozila, postavili reševalni pas in tako omogočili hitrejše posredovanje intervencijskim skupinam," so jih pohvalili na PU Koper.