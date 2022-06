Neurja povzročila nekaj nevšečnosti, ponedeljek bo pretežno sončen

Nad severno Italijo se je v nedeljo pozno popoldne izoblikovala nevihtna linija, ki je ob približevanju Sloveniji oslabela. Vreme pri nas ponoči tako ni povzročalo večjih nevšečnosti. Nekaj težav so sicer prinesli krajevni nalivi, ki so se zgodaj zjutraj pojavljali na skrajnem severovzhodu Slovenije. Kljub vremensko pestrem vikendu bo ponedeljek v večjem delu Slovenije sončen z le majhno možnostjo za nastanek popoldanskih ploh in neviht, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

A kljub temu, da ponoči in zjutraj večjih incidentov ni bilo, so se v nedeljo predvsem po severnem in jugozahodnem delu države pojavljala krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, ponekod je klestila toča. Agencija RS za okolje je za severno in jugozahodno polovico države za zvečer in v noči na ponedeljek izdala tudi oranžno vremensko opozorilo. Neurje s točo se je med drugim razbesnelo v okolici Celja, na širšem območju Vojnika in na območju Frankolovega.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gasilci PGD Tržišče so v naselju Pavla vas, občina Sevnica, poskušali sanirati streho stanovanjskega objekta, ki je bila poškodovana zaradi toče v neurju, vendar zaradi varnosti gasilcev sanacija ni bila mogoča. Zaradi velike količine padavin v kratkem času je ponekod, predvsem v hribovitem svetu severne in osrednje Slovenije, prišlo tudi do porasta in razlivanja hudourniških vodotokov. Glede na podatke Uprave za zaščito in reševanje so gasilci pred vdorom meteorne vode, nastale zaradi neurja, objekt zavarovali tudi v Škalah v občini Velenje. Prav tako so preusmerili tok vode. V kraju Vonarje, v občini Podčetrtek, pa so gasilci s ceste odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.