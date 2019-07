Neurja zajela Slovenijo: na Ptuju sunki vetra presegali 100 km/h

Večji del Slovenije so zajela huda neurja s točo. Na Ptuju je veter presegel 100 kilometrov na uro, v zgolj 30 minutah pa je padlo 52 litrov dežja na kvadratni meter. Dež in veter povzročata težave tudi drugje po državi.

Nekaj minut po 14. uri je močno neurje z močnim dežjem, vetrom in točo že zajelo Koroško. Toča je klestila tudi v Mariboru, v Dobu pri Domžalah in v nekaterih predelih Ljubljane. Tudi Slovenj Gradec je zajelo neurje z vetrom in točo. Najhuje je bilo na Ptuju, kjer je voda po poročanju občanov poplavila središče mesta in nekatere objekte.

Močan veter je dosegal hitrost do 101 kilometer na uro, od tretje ure popoldan je padlo že 68 litrov dežja na kvadratni meter, samo v dobre pol ure je padlo kar 52 litrov.

Na Krajgarjevi ulici je močan nevihtni piš odtrgal del strehe, piše Neurje.si.

Neurje je zajelo tudi Šmarje pri Jelšah, kjer so poplavljene številne ceste in objekti.

Ceste so poplavljene tudi v kraju Kisovec.

Iz Metlike poročajo o vetrolomu, kjer so gasilci že na delu in odstranjujejo podrta drevesa s cest, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Zaradi neurja in močnega vetra ter več podrtih dreves je zaprta cesta Dravograd-Črneče-Libeliče. Podrta drevesa ovirajo promet tudi v Mislinji.