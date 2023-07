Veter odkriva strehe in podira drevesa, ponekod prekinjena oskrba z elektriko

Hudo neurje, ki je prišlo iz severovzhoda, se pomika čez Slovenijo, pri tem pa povzroča nemalo težav. Predvsem je težaven močan veter, ki je že odkril več streh, podrl kar nekaj dreves in odnašal material, ponekod pa je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko. Skupino tabornikov je medtem ujela huda toča, na pomoč so jim priskočili gasilci. Zaradi neurij je oviran tudi promet.

Uprava za zaščito in reševanje že poroča o več intervencijah po celotni državi. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Bovcu, Braslovčah, Apačah, Celju, Cerknem, Brežicah in še marsikje drugje. Ob 18.30 je območje občine Šoštanj zajelo močno neurje z močnimi vetrovi in padavinami. Razkrito je veliko streh stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podrtih dreves, ki so poškodovali komunalno in prometno infrastrukturo. Podrtih je tudi nekaj električnih drogov, zaradi česar je motena dobava električne energije.

Močno neurje je veliko streh stanovanjskih in gospodarskih objektov razkrilo tudi na območju občine Celje, kjer je močan veter podrl tudi precej dreves, ki so tudi tam poškodovala komunalno in prometno infrastrukturo. Motena je tudi dobava električne energije. Veter je sicer strehe odkrival tudi v Apačah, Cerkvenjaku, Hrastniku, Žalcu, Vitanjih, Laškem, Mariboru, Pesnici, Rogaški Slatini, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Šentilju in Šentjurju. Huda toča ujela tabornike Huda toča je ujela tabornike, ki so jim na pomoč priskočili gasilci. "In ker je tabornik pripravljen pomagati, so nam posodili kočo, kjer bodo varno prenočili in počakali na jutrišnji odhod," je sporočil Rod bistriških gamsov Kamnik.

Da so v polni pripravljenosti so sporočili tudi radovljiški gasilci. "Bodite previdni in upoštevajte opozorila," so ob sliki črnih oblakov sporočili na Facebooku.

Prekinjena oskrba z elektirko Iz okolice Tolmina medtem poročajo, da je bila prekinjena oskrba z elektriko. Oviran tudi promet Nevihte z močnejšimi nalivi nekod po državi ovirajo tudi promet, ki se je marsikje posledično opočasnil. "Vozite previdno in prilagodite vožnjo voznim razmeram. Ustavljanje pod nadvozi in v predorih je prepovedano in nevarno," opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

icon-expand Podrto drevo na avtocesti med Brezovico in Vrhniko. FOTO: Maksimovic Ljiljana