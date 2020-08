Toča povzročila škodo v sadovnjakih in na poljih, zaradi neurja zabeležili 351 dogodkov

V nedeljo so večji del države zajele padavine, ki so se v popoldanskih urah razvile v krajevna neurja z močnim vetrom in točo. Največ težav so povzročile v občinah Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrepolje, Dobrova - Polhov - Gradec, Dol pri Ljubljani, Dravograd, Duplek, Gorenja vas - Poljane, Gorišnica, Gorje, Idrija, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Laško, Litija, Logatec, Loška Dolina, Loški Potok, Majšperk, Makole, Markovci, Mirna, Mozirje, Murska Sobota, Ormož, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radlje pob Dravi, Radovljica, Razkrižje, Ribnica, Rogaška Slatina, Rogaševci, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Sodražica, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Tomaž, Šempeter - Vrtojba, Šentjernej, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Litiji, Tolmin, Trebnje, Tržič, Videm, Zavrč,Železniki in Žatele, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so imeli polne roke dela, na terenu so bili člani 166 poklicnih in prostovoljnih enot. Po dosedaj zbranih podatkih iz Regijskih centrov za obveščanje po državi je bilo v zvezi z neurjem zabeleženih 351 dogodkov.

Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe, podiral dimnike, nadstreške in telekomunikacijske drogove. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih kar nekaj cest, drevesa so padala na objekte in vozila, ponekod je bila motena oskrba z električno energijo. Na Pokljuki je med podrtim drevjem obstal avtobus, v Šempetru pri Novi Gorici je veter poškodoval šotor namenjen testiranju na covid-19.

Zaradi udara strele je zagorel kozolec toplar velikosti 8 x 22 metrov. Požar je uničil toplar in delovne stroje s priključki, sporočajo z Uprave za zaščito in reševanje.

Meteorne vode so zalivale ceste, podvoze ter stanovanjske in gospodarske objekte. Marsikje je klestila večja toča in ogromno škode povzročila na objektih, vozilih, v sadovnjakih in na poljih.

Gasilci so imeli največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves, prekrivanjem objektov, črpanjem meteornih vod iz različnih objektov, postavljanjem protipoplavnih vreč in gašenjem požara. Veliko dela so opravili tudi delavci komunalnih in cestnih podjetij na terenu so bile tudi dežurne službe Telekoma in Elektra.

Popoldne nas bodo od juga spet zajele padavine. Nastane lahko tudi kakšna nevihta, a dogajanje še zdaleč ne bo tako burno, kot je bilo v nedeljo.