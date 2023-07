Petkova neurja na Koroškem: zaradi hudourniških poplav sprožili alarm za splošno nevarnost

Petkova neurja z močnimi nalivi so največ škode povzročila na Koroškem, kjer so se domačini spopadali s hudimi poplavami, sprožili so tudi alarm za splošno nevarnost. Zaradi hude ure so v Črni na Koroškem odredili evakuacijo 20 krajanov, ki so se zvečer lahko vrnili v svoje domove. Težave so bile tudi na cestah, na relaciji Bukovska vas–Šentjanž je avtobus zapeljal s ceste, gasilci so 15 potnikov umaknili na varno.

Petkov nevihtni sistem je v vsega petih urah prešel naše kraje. Če je prejšnje dni največ škode povzročila toča, so včeraj glavno nevarnost predstavljali močni nalivi. Da so razmere katastrofalne, so na Facebooku zapisali gasilci iz Črne na Koroškem. Na terenu je več kot 30 operativcev, pomagajo jim tudi ostale enote iz Mežiške doline. "Prosim, dajte nam prostor in pazite nase," so pozvali. Največ dežja je po podatkih Agencije za okolje padlo na Koroškem. Na Uršlji gori je v petek popoldne v pol ure padlo 43,1 milimetra dežja.

Zaradi obilnih padavin sta tako ob popoldanskih nalivih močno narasli Meža in Mislinja.

Vodja regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec Nada Jeseničnik Krajnc je za STA povedala, da je v občini Črna na Koroškem zalilo številne hiše, odneslo je tudi hlev, zaradi nevarnosti plazov – nekaj se je jih je že sprožilo – so v Črni na Koroškem sprožili tudi sireno za splošno nevarnost in evakuirali 20 ljudi. Težave so tudi drugod, a točnih informacij Jeseničnik Krajnc zaradi števila klicev na center za obveščanje še ni mogla posredovati. Na terenu so sicer vse razpoložljive enote pristojnih služb, ki pomagajo odstranjevati posledice.

icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right

V Bukovski vasi so gasilci iz poplavljenega vozila rešili osebo, iz vode pa potegnili tudi več krav, ki jih je odnašala deroča voda, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci KGZ Ravne so posredovali tudi zaradi avtobusa, ki je zapeljal s ceste in se nevarno nagnil proti reki. 15 potnikov so umaknili na varno, pot so nadaljevali z nadomestnim avtobusom. Pri izvleki avtobusa so si pomagali tudi s traktorji in tovornjaki, je na Facebooku sporočil Koroški gasilski zavod.

icon-expand FOTO: Bralka icon-chevron-left icon-chevron-right

V Dravogradu je meteorna voda ogrožala več hiš. Gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, PGD Dravograd, PGD Črneče in PGD Trbonje so prečrpali vodo iz objektov, preusmerjali tok vode in sanirali posledice.

icon-expand FOTO: Bralka icon-chevron-left icon-chevron-right