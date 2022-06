Neurje: gasilci pred meteorno vodo rešili tudi 3000 piščancev

V večernih urah in del noči na sredo je Slovenijo zajela hladna fronta z močnimi nalivi in vetrom. Neurja so se pojavljala po vsej državi razen na Primorskem. Meteorna voda je poplavljala objekte, močan veter pa je podiral drevesa in odkrival strehe. Zaradi strel je prišlo tudi do požarov, v občini Slovenska Bistrica pa so gasilci pred meteorno vodo pomagali rešiti tudi 3000 piščancev.

Največ dela so imeli gasilci v občinah Mislinja, Radlje ob Dravi, Črnomelj, Dobrepolje, Velike Lašče, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Kungota, Slovenska Bistrica in Sveti Jurij ob Ščavnici. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Predvsem so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa, nameščali protipoplavne vreče, pokrivali poškodovane strehe in gasili požare, ki so jih povzročile strele, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V naseljih Loče v občini Slovenske Konjice, Male Rodne v občini Rogaška Slatina in Tribuče v občini Črnomelj so strele povzročile požar na stanovanjskih objektih, v kraju Svinjsko v občini Sevnica je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje, v naselju Koretno v občina Šmarje pri Jelšah pomožni objekt, na Ptujski cesti v Račah v občini Rače – Fram pa je strela udarila v električni daljnovod in pretrgala kable. V Spodnji Novi vasi v občini Slovenska Bistrica je meteorna voda zalila piščančjo farmo, pri tem so gasilci poleg črpanja vode, pomagali lastniku umakniti na suho 3000 piščancev. Skupaj smo zabeležili 135 dogodkov. Posredovalo je 66 prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev in 3 poklicne gasilske enote.