Neurje minuli teden sklestilo več kot 300.000 kubičnih metrov drevja

Še več povzročene škode pa je slovenske gozdove doletelo minuli teden, ko so bila najbolj prizadeta gozdnogospodarska območja: Slovenj Gradec, Bled, Maribor, Tolmin, Murska Sobota ter Kranj. Kot smo poročali, je bil vzrok za burno vremensko dogajanje temperaturni kontrast med južnim delom Evrope ter severnim in zahodnim delom celine, ki je pod vplivom precej bolj svežega severnoatlantskega zraka.

"Podiralo je posamezno, ob robovih in infrastrukturah ter v šopih in sestojno. 15 odstotkov celotne ocenjene količine poškodovane lesne mase je nastalo v državnih gozdovih," poročajo iz zavoda in dodajajo, da je bila skupna škoda več kot 300.000 kubičnih metrov podrtih in poškodovanih dreves.