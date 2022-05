Neurje na Štajerskem: zalite kleti in sproženi plazovi

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, sta meteorna voda in blato v neurju zalivala kleti stanovanjskih objektov. Gasilci so med drugim pomagali pri izčrpavanju vode v Zgornjih Poljčanah, Lovrencu na Pohorju in Hrastovcu pod Bočem.

Poleg tega so s protipoplavnimi vrečami v občini Lovrenc na Pohorju preusmerjali tok meteorne vode in preprečili poplavljanje objekta v naselju Kumen, in sicer na Strmi poti in v naselju Rdeči Breg. Zaradi naplavin so s prometno signalizacijo zaprli cesto skozi Vuhred.

Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da je v naselju Recenjak v občini Lovrenc na Pohorju zemeljski plaz poškodoval stanovanjsko hišo in pomožne objekte. Tamkajšnji gasilci so ga začasno očistili, strokovne službe pa so območje pregledale in izdale navodila za sanacijo, ki se bo nadaljevala v prihodnjih dneh. Zaradi možnosti ponovnega plazenja hiša ni primerna za bivanje, zato so stanovalce preselili na varno.