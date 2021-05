Neurje: našteli več kot 200 dogodkov, aktiviranih je bilo 88 gasilskih enot

Neurje, ki je včeraj popoldne zajelo predvsem osrednjo, severovzhodno, vzhodno in jugovzhodno Slovenijo, močne nalive pa je spremljal močan veter in ponekod tudi toča, je povzročilo precej škode, pa tudi dela pristojnim službam. Skupno je bilo zabeleženih več kot 200 dogodkov, aktiviranih je bilo 88 gasilskih enot, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Poleg številnih poplavljenih objektov in podrtih dreves se je sprožilo tudi nekaj zemeljskih plazov, motena je bila oskrba z električno energijo, nekaj je bilo udarov strel. Najhuje je bilo v občinah Domžale, Lukovica, Tržič, Podvelka, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Zreče, Maribor, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Lenart, Slovenska Bistrica, Rače-Fram, Ruše, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož, Juršinci, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Novo mesto, Mirna Peč, Trebnje in Mirna. Skupno je bilo zabeleženih več kot 200 dogodkov, aktiviranih je bilo 88 gasilskih enot, ki so skupaj z ostalimi službami za vzdrževanje infrastrukture odpravljale posledice neurij. V Vinički vasi v občini Lenart je strela zanetila požar na gospodarskem objektu, ki je uničen. Na Kozjaku v občini Mislinja zemeljski plaz ogroža stanovanjsko hišo, zato so stanovalci noč preživeli pri sorodnikih. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo precej sončno, jutri pa se bo po deloma sončnem začetku dneva pooblačilo, popoldne bo v večjem delu Slovenije prehodno deževalo. V nedeljo bo večinoma suho in deloma sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V prvi polovici prihodnjega tedna se bo možnost za dež spet povečala. Padavine se bodo pojavljale predvsem v obliki popoldanskih ploh in neviht, zato njihova količina ne bo velika, vmes bodo lahko tudi daljša obdobja sončnega vremena.