Neurje odneslo mlinsko kolo na Otoku ljubezni

Visoka in deroča voda kot posledica neurja je v torek okoli 9. ure zjutraj odtrgala mlinsko kolo plavajočega mlina na Muri, dela izletniške točke Otok ljubezni v Ižakovcih. Zaradi močnega pretoka so v reki plavali leseni hlodi in podrta drevesa, predvidoma zaradi zagozdenja vej pod mlinskim kolesom je to dvignilo in pretrgalo. Odneslo ga je navzdol po reki, kjer je po približno 500 metrih nasedlo, so poročali pri Vestniku.