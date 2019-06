Neurje povzročalo težave po državi: zalilo celo zapor na Dobu

Gasilci so zaradi vremena znova imeli polne roke dela, ko je močno neurje v soboto zajelo celotno Slovenijo. Gasilci iz 361 prostovoljnih gasilskih društev in 19 poklicnih enot so zaradi neurja posredovali na najmanj 333 intervencijah. Meteorne vode so zalivale kletne, garažne in pritlične prostore stanovanjskih, trgovskih, gospodarskih in gostinskih objektov, so zapisali na Centru za obveščanje.

Zalilo je tudi prostore zapora na Dobu, tam so posredovali gasilci PGD Mirna in PGD Šentrupert.