Neurje prineslo nove težave: gasilci čistijo jaške in črpajo vodo iz zalitih objektov

Neurje z močnim dežjem je popoldne zajelo vzhodni del države in občino Grosuplje. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje imajo gasilci polne roke dela v občinah Kostanjevica na Krki, Krško, Grosuplje, Šentjernej in Brežice.

V občini Brežice pa so gasilci PGD Spodnja Pohanca zavarovali gospodarski objekt in očistili jaške.

Gasilci PGD Prekopa in Kostanjevica na Krki so izčrpali vodo iz stanovanjskega objekta ter vozišča regionalne ceste.

Do jutra bodo padavine ponehale

Po podatkih Agencije RS za okolje bo v prvem delu noči oblačno z dežjem, predvsem na jugu se bodo pojavljale tudi nevihte z močnejši nalivi. Do jutra bodo padavine ponehale, na zahodu se bo delno razjasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

V torek dopoldne se bo tudi v notranjosti oblačnost trgala, več sonca bo na Primorskem. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, oblačnost bo od zahoda znova naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V sredo zjutraj bo delno jasno, po nižinah bo nastala megla. Dopoldne se bo pooblačilo, popoldne in v noči na četrtek pa bo deževalo.

V četrtek bo sončno. V petek bo deloma jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Popoldne se bo nad hribovitimi kraji na zahodu oblačnost povečala. Zapihal bo jugozahodnik, toplo bo.

