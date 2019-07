Posledice besnenja supercelične nevihte: odkrivalo strehe stanovanjskih hiš

Osrednji in južni del Slovenije je v ponedeljek zajelo neurje z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter točo. T. i. supercelična nevihta se je popoldne razbesnela tudi nad Kočevjem. Na delu je bilo sto gasilcev. Predvsem v jugozahodni Sloveniji je v drugi polovici dneva, zvečer in v prvi polovici noči na sredo spet povečana verjetnost za nastanek močnih neviht s sunki vetra, nalivi in točo.

FOTO: Rok Nosan

Včerajšnja nevihta je za seboj pustila kar nekaj škode. Kot so zapisali na kočevski občini, je lomilo veje, podiralo drevesa, odkrivalo strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih in prijavljenih okoli 50 lokacij v Kočevju in okolici.

Posledice neurja v Lazah FOTO: Bralec Matjaž

Na delu je bilo sto gasilcev z 19 vozili, dvema avtodvigaloma in avtolestvijo. Gasilci so črpali vodo iz kletnih prostorov približno 12 objektov ter začasno prekrili in zaščitili poškodovane strehe. Čistili so tudi ceste in prehode, saj je bilo podrtih več dreves. Veter in silovit naliv pa sta zamašila odtoke, tako da se je voda nato zbirala na cestiščih. Razmere so se umirile po polnoči.

FOTO: M.A.B.

Huda ura tudi drugod Neurje z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter točo je povzročalo škodo tudi ponekod drugod. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v občinah Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Jezersko, Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Vrhnika in Žiri skupno 92 z neurjem povezanih dogodkov.

Posledice neurja v Lazah FOTO: Bralec Matjaž

Gasilci 105 prostovoljnih društev in ene poklicne enote so zaradi poplav meteornih voda morali prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov, poslovnih zgradb in trgovin. Prav tako je voda zalila več odsekov cest. Močan veter, ki je spremljal neurje s točo, pa je podiral drevesa in odkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov.

Minister Simon Zajc se bo srečal s podžupanom Romanom Hrovatom, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom, občinsko civilno zaščito in gasilci.