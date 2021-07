Neurje je ponoči ruvalo drevesa, zjutraj je v Laškem padala toča

Gasilci so imeli zvečer in ponoči največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves. (Fotografija je simbolična.)

Agencija RS za okolje (Arso) je včeraj dopoldne izdala opozorilo, da so v noči na sredo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji verjetna razlivanja in poplavljanja hudourniških vodotokov.

Uprava RS za zaščito in reševanje pa za zdaj poroča predvsem o podrtih drevesih, ki jih je izruval močan veter. Ob 22.45 so gasilci posredovali na Ulici za gradom v občini Koper, kjer se je večje drevo naslonilo na streho stanovanjske hiše. Pripadniki Gasilske brigade Koper so drevo razžagali. Dežurni Marjetice Koper pa so razrezano drevo odpeljali in omogočili nemoten promet.

Ob 2.07 pa se je podrlo drevo na cesti pred naseljem Dolenje pri Jelšanah v smeri Ilirske Bistrice. Drevo je odstranil delavec cestnega podjetja.

Ob 22.21 se je na cesto v Fizinah v občini Piran prav tako podrlo drevo. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Koper in PGD Piran, ki so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča ter tako omogočili promet. Močan veter je povzročal težave tudi na Gorenjskem: ob 18.47 se je na cesto Rateče–Tromeja v občini Kranjska Gora podrlo še eno drevo. Gasilci PGD Rateče-Planica in Kranjska Gora so ga odstranili.

Ob 21.36 pa so na cesti Tolmin–Kobarid zaradi nevihte obtičali trije kolesarji. Člana GRS Tolmin sta njih in kolesa prepeljala na varno v Prapetno.